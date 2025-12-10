आईपीएल 2026 की नीलामी के लिए BCCI ने 359 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है. इस बार मिनी ऑक्शन होना है. फिर भी दुनिया की इस सबसे बड़ी लीग के लिए 1300 से ज्यादा प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था. आईपीएल 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी. इस बार की नीलामी में कई बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड रह सकते हैं. यहां हम आपको 30 ऐसे विदेशी खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जो आईपीएल 2026 की नीलामी में अनसोल्ड रह सकते हैं.

2 करोड़ बेस प्राइज वाले इतने खिलाड़ी नीलामी में रह सकते हैं अनसोल्ड

1- बेन डकेट (इंग्लैंड)

2- जैकब डफी (न्यूजीलैंड)

3- अकील होसेन (वेस्टइंडीज)

4- मुजीब रहमान (अफगानिस्तान)

5- सीन एबॉट (ऑस्ट्रेलिया)

6- जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज)

7- डेरिल मिशेल (न्यूजीलैंड)

8- टॉम बैंटन (इंग्लैंड)

9- शाई होप (वेस्टइंडीज)

10- विलियम ओ'रूर्के (न्यूजीलैंड)

11- टॉम कुरेन (इंग्लैंड)

12- डैनियल लॉरेंस (इंग्लैंड)

13- लियाम डॉसन (इंग्लैंड)

1.5 करोड़ बेस प्राइज वाले इतने खिलाड़ी नीलामी में रह सकते हैं अनसोल्ड

1- मैथ्यू शॉर्ट (ऑस्ट्रेलिया)

2- साकिब महमूद (इंग्लैंड)

1.25 करोड़ बेस प्राइज वाले इतने खिलाड़ी नीलामी में रह सकते हैं अनसोल्ड

1- ब्यू वेबस्टर (ऑस्ट्रेलिया)

2- रोस्टन चेज़ (वेस्टइंडीज)

3- काइल मेयर्स (वेस्टइंडीज)

4- ओली स्टोन (इंग्लैंड)

1 करोड़ बेस प्राइज वाले इतने खिलाड़ी नीलामी में रह सकते हैं अनसोल्ड

1- वियान मुल्डर (दक्षिण अफ्रीका)

2- फिन एलन (न्यूजीलैंड)

3- तबरेज शम्सी (दक्षिण अफ्रीका)

4- रीज़ा हेंड्रिक्स (दक्षिण अफ्रीका)

5- डैनियल सैम्स (ऑस्ट्रेलिया)

6- बेन ड्वार्शियस (ऑस्ट्रेलिया)

7- कुसल परेरा (श्रीलंका)

8- उमेश यादव (भारत)

9- मोहम्मद वकार सलामखेल (अफगानिस्तान)

10- जॉर्ज लिंडे (दक्षिण अफ्रीका)

11- गुलबदीन नैब (अफगानिस्तान)

12- विलियम सदरलैंड (ऑस्ट्रेलिया)

13- जोशुआ टंग (इंग्लैंड)

14- ड्वेन प्रिटोरियस (दक्षिण अफ्रीका)

15- चरिथ असलंका (श्रीलंका)

इन खिलाड़ियों को मिल सकती है मोटी रकम, कैमरून ग्रीन हो सकते हैं सबसे महंगे

आईपीएल 2026 की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के खूंखार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीम सबसे महंगे बिक सकते हैं. ग्रीन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स काफी बड़ी रकम लगा सकती है. केकेआर के पास नीलामी में सबसे ज्यादा पैसा रहेगा. इसके अलावा ऑक्शन में रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर, लियाम लिविंगस्टोन, जैक फ्रेजर मैकगर्क, डेविड मिलर, जेमी स्मिथ, स्टीव स्मिथ, टिम सीफर्ट, जॉनी बेयरस्टो और आकाशदीप जैसे खिलाड़ी मोटरी रकम पा सकते हैं.