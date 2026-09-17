गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअन्नपूर्णा योजना: आज 1.58 करोड़ महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए

अन्नपूर्णा योजना: आज 1.58 करोड़ महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए

अन्नपूर्णा योजना की पात्र महिलाओं को सितंबर की किस्त के रूप में ₹3,000 मिल रहे हैं. 17 सितंबर को DBT के जरिए राशि आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जा रही है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 17 Sep 2026 12:49 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप भी अन्नपूर्णा योजना की लाभार्थी हैं, तो आपके लिए जरूरी अपडेट है. सितंबर महीने की किस्त के तौर पर आज यानी 17 सितंबर को पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 3,000 रुपये भेजे जा रहे हैं. हालांकि, यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए लाभार्थियों के आधार से जुड़ी खाते में भेजी जाएगी. बड़ी बात यह है कि यह पैसा उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका आवेदन और जरूरी वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है. वहीं, अगर आपके आधार या बैंक खाते में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है, तो आपका पेमेंट प्रभावित हो सकता है. 

अन्नपूर्णा योजना में हर महीने मिलते हैं 3,000 रुपए 

अन्नपूर्णा योजना पश्चिम बंगाल सरकार की महिला कल्याण योजना है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. हालांकि, इस इस योजना के लिए पात्र महिलाओं की उम्र 25 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. खासतौर पर लाभार्थी महिला स्थायी सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए और इनकम टैक्स नहीं देती हो. सरकार के आधिकारिक विवरण के मुताबिक, रकम DBT के जरिए सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है.

113 चालान और 10.68 लाख का जुर्माना, गुरुग्राम में बिना हेलमेट पकड़ा गया शख्स

सितंबर में बढ़ी लाभार्थियों की संख्या

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगस्त के मुकाबले में सितंबर में योजना के लाभार्थियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने की बात सामने आई है. अगस्त में करीब 1.48 करोड़ महिलाओं को योजना का लाभ मिला था, जबकि सितंबर में यह संख्या बढ़कर करीब 1.58 करोड़ बताई जा रही है. यानी करीब इस महीने 10 लाख अतिरिक्त महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है.

किन महिलाओं के खाते में आएंगे पैसे?

  • जिन महिलाओं का नाम पात्र लाभार्थियों की लिस्ट में है.
  • जिनका जरूरी वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है.
  • जिनके आधार और बैंक खाते की जानकारी सही तरीके से जुड़ी हुई है.
  • जिन महिलाओं ने योजना की निर्धारित पात्रता पूरी की है.

पैसे नहीं आए तो क्या करें?

अगर आप पात्र हैं लेकिन आज यानी 17 सितंबर को खाते में 3,000 रुपये नहीं आते हैं, तो सबसे पहले आप अपने बैंक खाते और आधार कार्ड से जुड़ी जानक्री की जांच करें. साथ ही योजना के आधिकारिक पोर्टल के मुताबिक आवेदन के लिए आधार, बैंक खाते, वोटर आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर जैसे कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स को अपने साथ जरूर रखें, ताकि क्लेम के समय किसी भी तरह की परेशानी न हो. 

EPF: अगर सैलरी है 25000 से ज्यादा तो रिटायरमेंट पर अब कितनी मिलेगी पेंशन?

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Annapurna Yojana Annapurna Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
113 चालान और 10.68 लाख का जुर्माना, गुरुग्राम में बिना हेलमेट पकड़ा गया शख्स
113 चालान और 10.68 लाख का जुर्माना, गुरुग्राम में बिना हेलमेट पकड़ा गया शख्स
यूटिलिटी
Train Cancelled: अक्टूबर में रेल यात्रियों को झटका, रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द
Train Cancelled: अक्टूबर में रेल यात्रियों को झटका, रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द
यूटिलिटी
एक बेटी के जन्म पर 1 लाख, दो पर 2 लाख? सरकार ने बताई योजना की सच्चाई
एक बेटी के जन्म पर 1 लाख, दो पर 2 लाख? सरकार ने बताई योजना की सच्चाई
यूटिलिटी
EPF: अगर सैलरी है 25000 से ज्यादा तो रिटायरमेंट पर अब कितनी मिलेगी पेंशन?
EPF: अगर सैलरी है 25000 से ज्यादा तो रिटायरमेंट पर अब कितनी मिलेगी पेंशन?
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Janhit with Chitra Tripathi : UPI पर चार्ज, अमेरिका को फायदा ? | UPI Payment Charges | Rahul Gandhi
Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
बिहार
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
इंडिया
'विकास के रास्ते पर भारत, BRICS में दिखी ताकत', सेमीकॉन इंडिया में बोले PM मोदी
'विकास के रास्ते पर भारत, BRICS में दिखी ताकत', सेमीकॉन इंडिया में बोले PM मोदी
साउथ सिनेमा
'PM मोदी ने अवॉर्ड्स से नेपोटिज्म खत्म किया...' दादा साहेब फाल्के सम्मान मिलते ही बोले अनंत नाग
'PM मोदी ने अवॉर्ड्स से नेपोटिज्म खत्म किया...' बोले अनंत नाग
बिजनेस
साल का सबसे बड़ा इश्यू खुला, 22 हजार 569 करोड़ के NSE IPO में पैसा लगाएं या बचें?
साल का सबसे बड़ा इश्यू खुला, 22 हजार 569 करोड़ के NSE IPO में पैसा लगाएं या बचें?
क्रिकेट
अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म, कौन होगा अगला चीफ सिलेक्टर?
अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म, कौन होगा अगला चीफ सिलेक्टर?
इंडिया
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली-वाराणसी-सिलीगुड़ी तक सफर सिर्फ 6 घंटे में, लखनऊ में बनेगा जंक्शन
दिल्ली-वाराणसी-सिलीगुड़ी तक सफर सिर्फ 6 घंटे में, लखनऊ में बनेगा जंक्शन
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget