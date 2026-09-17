अन्नपूर्णा योजना: आज 1.58 करोड़ महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए

अगर आप भी अन्नपूर्णा योजना की लाभार्थी हैं, तो आपके लिए जरूरी अपडेट है. सितंबर महीने की किस्त के तौर पर आज यानी 17 सितंबर को पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 3,000 रुपये भेजे जा रहे हैं. हालांकि, यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए लाभार्थियों के आधार से जुड़ी खाते में भेजी जाएगी. बड़ी बात यह है कि यह पैसा उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका आवेदन और जरूरी वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है. वहीं, अगर आपके आधार या बैंक खाते में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है, तो आपका पेमेंट प्रभावित हो सकता है.

अन्नपूर्णा योजना में हर महीने मिलते हैं 3,000 रुपए

अन्नपूर्णा योजना पश्चिम बंगाल सरकार की महिला कल्याण योजना है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. हालांकि, इस इस योजना के लिए पात्र महिलाओं की उम्र 25 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. खासतौर पर लाभार्थी महिला स्थायी सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए और इनकम टैक्स नहीं देती हो. सरकार के आधिकारिक विवरण के मुताबिक, रकम DBT के जरिए सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है.

113 चालान और 10.68 लाख का जुर्माना, गुरुग्राम में बिना हेलमेट पकड़ा गया शख्स

सितंबर में बढ़ी लाभार्थियों की संख्या

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगस्त के मुकाबले में सितंबर में योजना के लाभार्थियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने की बात सामने आई है. अगस्त में करीब 1.48 करोड़ महिलाओं को योजना का लाभ मिला था, जबकि सितंबर में यह संख्या बढ़कर करीब 1.58 करोड़ बताई जा रही है. यानी करीब इस महीने 10 लाख अतिरिक्त महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है.

किन महिलाओं के खाते में आएंगे पैसे?

जिन महिलाओं का नाम पात्र लाभार्थियों की लिस्ट में है.

जिनका जरूरी वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है.

जिनके आधार और बैंक खाते की जानकारी सही तरीके से जुड़ी हुई है.

जिन महिलाओं ने योजना की निर्धारित पात्रता पूरी की है.

पैसे नहीं आए तो क्या करें?

अगर आप पात्र हैं लेकिन आज यानी 17 सितंबर को खाते में 3,000 रुपये नहीं आते हैं, तो सबसे पहले आप अपने बैंक खाते और आधार कार्ड से जुड़ी जानक्री की जांच करें. साथ ही योजना के आधिकारिक पोर्टल के मुताबिक आवेदन के लिए आधार, बैंक खाते, वोटर आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर जैसे कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स को अपने साथ जरूर रखें, ताकि क्लेम के समय किसी भी तरह की परेशानी न हो.

EPF: अगर सैलरी है 25000 से ज्यादा तो रिटायरमेंट पर अब कितनी मिलेगी पेंशन?