113 चालान और 10.68 लाख का जुर्माना, गुरुग्राम में बिना हेलमेट पकड़ा गया शख्स

सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना खुद की सेफ्टी के साथ ही दूसरों की सेफ्टी के लिए भी बेहद जरूरी है. ऐसे में अगर किसी वाहन चालक का ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटा जाता है तो उसको चालान का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई चालान का भुगतान नहीं करता है और बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो मामला गंभीर हो सकता है.

ऐसा ही कुछ मामला गुरुग्राम से सामने आया है, यहां पर एक दोपहिया वाहन चालाक बिना हेलमेट पक़ड़ा गया. हैरानी की बात तो यह है कि चेकिंग के दौरान पता चला कि उसके ऊपर पहले से ही 100 से ज्यादा चालान दर्ज हैं.

क्या है मामला?

दरअसल, पुलिस ने चेकिंग के दौरान दोपहिया वाहन चालक को रोका था. हैरानी की बात यह है कि चालाक ने एक नहीं, बल्कि कई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया हुआ था. सबसे पहले तो उसने वाहन चलाते समय हेलमेट ही नहीं पहना था. इतना ही नहीं, बल्कि जब पुलिस ने वाहन चालक के पुराने रिकॉर्ड की जांच की तो सब चौंक गए.

Gurugram Traffic Police intercepted a rider at MDI Chowk with no helmet and no documents.

A record 113 pending challan cases were found, amounting to a 10 Lakh fine (10,68,500 INR). The vehicle impounded immediately. Prioritize road safety and clear dues.

#TrafficRules #GTP pic.twitter.com/DZHjeRrOdj — Gurugram Traffic Police (@TrafficGGM) September 16, 2026

पुराने रिकॉर्ड में क्या मिला?

चालाक बिना हेलमेट तो वाहन चला ही रहा था, इसके अलावा न ही उसके पास कोई जरूरी वैध कागजात मिले. पुलिस ने जब चालाक के पुराने रिकॉर्ड की जांच की तो उसमें पता चला कि चालाक के खिलाफ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के 113 मामले दर्ज हैं और इन सभी चालानों पर लाखों का जुर्माना देना बाकी है.

कितना जुर्माना बकाया है?

पुलिस जांच में सामने आया कि चालाक के खिलाफ 113 मामले जो दर्ज हैं, उनका बकाया चालान 10 लाख से ज्यादा का था. अब अचानक से इतने बकाया चलाना का पता चलने से इसका भुगतान करना मुश्किल हो सकता है.

चेकिंग के दौरान पकड़ा गया शख्स

बता दें कि ये कार्रवाई गुरुग्राम के MDI चौक पर हुई, यहां पर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस रूटीन चेंकिग कर रही थी, तभी बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालाक पकड़ा गया. इसलिए अगर चालान कटता है तो उसका भुगतान समय पर करना चाहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन भी करना चाहिए.

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चालान का स्टेटस करें चेक

कई बार वाहन चालक का ट्रैफिक चालान कट जाता है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है.ऐसे में जब पुलिस चेकिंग में पुराने बकाया चालान का पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं. इसलिए अगर आप भी वाहन चलाते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपका कोई पहले का चालान बकाया तो नहीं है. पुराना चालान बकाया है या नहीं इसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.

इसके लिए आप सरकारी e-Challan पोर्टल पर जाकर अपनी गाड़ी का नंबर या चालान नंबर की मदद से पता कर सकते हैं. अगर कोई चालान बकाया होगा तो उसकी जानकारी आपको वहां पर मिल सकती है.

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