Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्नैक्स, डेजर्ट, साइड डिशेज समेत कई आइटम हटाए।

अक्सर जब लोग लंबी दूसरी की यात्रा ट्रेन से करते हैं तो अपने साथ खाना बनाकर भी लाते हैं. वहीं कुछ लोग घर से खाना न लाकर ट्रेन में मिलने वाला खाना पसंद करते हैं. ऐसे में अगर आप भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर करते हैं और उसमें मिलने वाले खाने पर निर्भर रहते हैं तो आपके लिए रेलवे से जुड़ा एक बदलाव सामने आया है.

IRCTC ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में मिलने वाले खाने के कई आइटम को हटा दिया है. यानी अब यात्रियों को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में पहले के मुकाबले कम खाने के आइटम देखने को मिलेंगे. ऐसे में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के यात्रियों के लिए यह जानना काफी जरूरी है कि खाने की थाली से कौन-कौन से आइटम हटाए गए हैं?

अब कितने आइटम मिलेंगे?

बता दें कि पहले यात्रियों को खाने में लगभग 8 से 10 तरह के आइटम मिलते थे, लेकिन अब नया फूड मेन्यू लागू किया गया है, इसके तहत एक थाली में अब खाने के आइटम घटाकर चार कर दिए गए हैं.

सुबह के नाश्ते में क्या मिलेगा?

नए मेन्यू के तहत अब यात्रियों को नाश्ते के लिए तीन ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा जैसे...

चटनी-सांभर

इडली-वड़ा

पोहा या उपमा

दोपहर-रात में क्या मिलेगा?

लंच और डिनर के लिए भी मेन्यू ज्यादा नहीं होंगे. यात्रियों को अब रोटी, चावल, दाल और एक मुख्य सब्जी मिलेगी. नॉनवेज खाने वाले यात्रियों के लिए चिकन का ऑप्शन होगा.

कौन-कौन सी ट्रेनों में हुआ लागू?

IRCTC ने इस बदलाव को तीन ट्रेनों में लागू किया है. इनमें शामिल है...

नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

हावड़ा-कामाख्या रूट की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

क्या-क्या आइटम हटाएं गए?

मेन्यू को छोटा करने के लिए नाश्ते से लेकर डिनर तक के कुछ आइटम हटाएं गए हैं.

नाश्ते से हटे - ऑमलेट, सूप, ऑमलेट सैंडविच, वेच सैंडविच, चॉकलेट और छाछ.

लंच-डिनर से हटे - सूखी सब्जी, दही, सलाद, मिठाई और अचार.

खाने का आइटम क्यों कम किए?

बड़ा सवाल यह है कि आखिर IRCTC ने खाने का आइटम को कम करने का फैसला क्यों लिया तो IRCTC ने खाने की क्वालिटी को बेहतर करने के मकसद से ही मेन्यू में बदलाव किया है. फिलहाल यह बदलाव 1 नवंबर 2026 से तीन वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में लागू किया गया है. रेलवे ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है. अगर प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इसे दूसरी ट्रेनों में भी लागू किया जा सकता है.

ट्रेन में खाने से जुड़ी शिकायत कहां करें?

ट्रेन में मिलने वाले खाने में आपका किसी तरह की कोई क्वालिटी में खराबी लगती है तो ऐसी स्थिति में आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करके शिकायत कर सकते हैं और वहीं Rail Madad के जरिए भी अपनी शिकायत कर सकते हैं.

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