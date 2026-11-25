सड़क पर वाहन चलाते समय अगर कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ चालान जारी किया जाता है, लेकिन सोचिए आपके मोबाइल पर बाइक के एक-दो नहीं बल्कि 16 चालान के मैसेज आए और हैरानी की बात तो यह है कि बाइक आपकी है ही नहीं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे?

ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम से सामने आया है, यहां पर एक शख्स को ऐसी बाइक के चालान मिल रहे हैं, जिसका वह मालिक ही नहीं है. बड़ा सवाल यही है कि जब बाइक उसकी नहीं है तो उसके नाम पर चालान कैसे जारी किए जा रहे हैं?

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला गुरुग्राम के सेक्टर-33 में रहने वाले एक व्यक्ति का है, जिसके पास बजाज प्लेटिना बाइक है, लेकिन ट्रैफिक चालान के साथ आने वाली फोटो में दूसरी बाइक दिखाई दे रही है. हैरानी करने वाली बात यह है कि दूसरी बाइक पर भी शख्स की ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ है.

फोटो में कौनसी बाइक है?

बता दें कि ट्रैफिक चालान के साथ आने वाली फोटो में हीरो स्पलेंडर दिखाई दे रही है, लेकिन शख्स के पास बजाज प्लेटिना बाइक है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि दूसरी बाइक पर भी शख्स की ही बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर लगा है. ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर दूसरी बाइक पर भी शख्स की बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे लगा हुआ है?

मामले की कई जगह शिकायत की

बता दें कि ट्रैफिक टावर में ईमेल के जरिए शिकायत की. फिर ऑनलाइन भी शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी चालान मिलने बंद नहीं हुए.

घर से ऑफिस के बीच करते हैं सफर

शख्स का कहना है कि वह आमतौर पर सेक्टर-33 से अपने ऑफिस तक ही जाते हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसी जगह का जिक्र है, जहां वह रोजाना जाते ही नहीं है. शख्स के मुताबिक, चालान में सेक्टर-39 में हुए ट्रैफिक उल्लंघन की बात भी है.

5 महीने में कट गए 16 चालान

बड़ी बात यह है कि जो बाइक शख्स की है ही नहीं, उसके बाद भी पांच महीने के अंदर उसके नाम पर पूरे 16 चालान जारी हो चुके हैं. हर चालान पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस तरह कुल राशि 16 हजार रुपये बन गई.

पुलिस ने शिकायत करने की तैयारी

शख्स लगातार मिल रहे चालान की वजह से काफी परेशान है, जिसके बाद अब वह पुलिस में शिकायत करने की तैयारी में है. शख्स अपने नाम पर जारी हुए सभी चालानों की दोबारा जांच चाहते हैं, क्योंकि जिस बाइक से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हुआ है, वह शख्स की है ही नहीं. ऐसे में यह जानना काफी जरूरी है कि अगर आपके पास भी किसी ऐसी बाइक का चालान आपके फोन पर आए, जिससे आपका कोई संबंध नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?

अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो क्या करें?

अगर आपके पास भी किसी वाहन के चालान आ रहे हैं, जिससे आपको कोई कनेक्शन ही नहीं है तो उसे नजरअंदाज करने की गलती न करें. ऐसी स्थिति में आपको कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए.

सबसे पहले तो चालान के साथ आई फोटो में गाड़ी का रंग, मॉडल और नंबर चेक करें.

इसके साथ ही अगर फोटो में दिखाई गई गाड़ी आपकी है ही नहीं तो अपनी आरसी और चालान की कॉपी के साथ संबंधित ट्रैफिक पुलिस अथॉरिटी में दर्ज करें.

अपने पास गाड़ी की फोटो और शिकायत से जुड़े सभी रिकॉर्ड रखें.

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