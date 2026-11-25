आजकल कई लोग अपनी बाइक में तेज आवाज वाला साइलेंसर लगवाना पसंद करते हैं तो वहीं कुछ लोगों का शौक गाड़ी में तेज रोशनी वाली लाइटें लगाने का होता है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, जिन्हें तेज साइलेंसर और तेज रोशनी वाली लाइटें लगवाना पसंद है तो आप सावधान हो जाइए. क्योंकि अब ऐसे ही वाहन चालक के खिलाफ अहम कदम उठाए गए हैं. केरल के कोच्चि में मोटर वाहन विभाग ने वाहन चालकों को खिलाफ रातभर अभियान चलाया. इस अभियान के दौरान लाखों रुपये के चालान काटे गए.

कौन-कौन से मामले आए सामने?

मोटर वाहन विभाग के ऑपरेशन नाइट हंट के दौरान कई मामले सामने आए. इनमें शामिल है...

गलत तरीके से लाइट लगाने के 7 मामले सामने आए.

वहीं अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर के 35 मामले सामने आए.

इसके अलावा बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के 40 मामले सामने आए.

कई दूसरे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन भी हुए

बड़ी बात यह है कि इस अभियान के दौरान केवल मॉडिफाइड साइलेंसर और गलत तरीके से लाइट लगाने के ही मामले सामने नहीं आए हैं, बल्कि इस दौरान एक ही बाइक पर तीन लोगों को बैठकर चलने के 15 मामले आए. वहीं बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने के भी 12 मामले सामने आए. वहीं बिना पीयूसी सर्टिफिकेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने के मिलाकर 24 मामले सामने आए.

6 लाख से ज्यादा चालान वसूले

कोच्चि में मोटर वाहन विभाग ने वाहन चालकों के खिलाफ रातभर अभियान चलाया. हैरानी की बात यह है कि इस अभियान के दौरान 146 चालान काटे गए और कुल 6.10 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है.

बाइक में इन बदलाव को करवाने से कटेगा चालान

कंपनी के साइलेंसर को हटाकर ज्यादा आवाज करने वाला साइलेंसर लगवाना नियमों के खिलाफ हो सकता है.

वहीं बाइक में तेज रोशनी वाली लाइटें और रंग बिरंगी लाइटों को लगवाने से भी पेशानी हो सकती है.

इसके अलावा नंबर प्लेट को छिपाना, साइज में बदलाव करना या फिर एक ही बाइक पर तीन लोगों के सवार होने पर भी कार्रवाई हो सकती है.

सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें , ऐसा करना आपके साथ-साथ ही सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन चालकों के लिए भी अच्छा रहेगा.

बाइक है ही नहीं, फिर भी 5 महीने में कट गए 16 चालान, हैरान कर देगा मामला