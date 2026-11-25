क्या आपके पास कार या बाइक है? अगर हां, तो आने वाले कुछ समय में कार-बाइक के इंश्योरेंस से जुड़े कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं. बड़ी बात यह है कि सरकार अब कुछ ऐसे प्रस्तावों पर विचार कर रही है, जिनका असर सीधा वाहन मालिकों की जेब पर पड़ सकता है. ऐसे में कार या बाइक जिन लोगों के पास हैं, उनके लिए सरकार के इस प्रस्ताव से जुड़ी जानकारी होनी जरूरी है.

जानकारी के मुताबिक, सरकार के नए प्रस्ताव के तहत ऐसे वाहन चालक जिनके पास वैध इंश्योरेंस नहीं है तो उन्हें पेट्रोल पंप पर ईंधन देने से रोकने की तैयारी है. इसके अलावा ऐसे वाहन चालक जो ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, उनके लिए इंश्योरेंस महंगा हो सकता है.

बिना इंश्योरेंस नहीं मिलेगा ईंधन?

दरअसल, सरकार नौ इंश्योरंस, नो फ्यूल योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रही है. इस प्रोजेक्ट के तहत अगर किसी वाहन चालक के पास वैध इंश्योरेंस नहीं है तो उसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल देने से रोका जा सकता है. जानने वाली बात यह है कि सरकार पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाएगी, जिसकी मदद से यह पता किया जा सकेगा कि किस वाहन का इंश्योरेंस वैध है या फिर नहीं.

इंश्योरेंस पर सरकार बदल रही नियम

सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके तहत वाहन का बीमा प्रीमियम उसके मालिक के ट्रैफिक रिकॉर्ड के हिसाब से तय हो सकता है. इसका मतलब यह है कि अगर किसी वाहन चालक ने पिछले साल कई बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है तो ऐसी स्थिति में उसे इंश्योरेंस के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं.

कार के लिए 4 साल की बीमा पॉलिसी का प्रस्ताव

बता दें कि सरकार कार मालिकों के लिए चार साल की लंबी अवधि वाली इंश्योरेंस पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है. इसके तहत वाहन मालिक एक ही बार में पूरा प्रीमियम चुकाकर चार साल तक की लंबी अवधि का बीमा करा सकेंगे. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे वाहन मालिकों को हर साल पॉलिसी रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं होगी.

बाइक के लिए 6 साल की बीमा पॉलिसी का प्रस्ताव

कार के साथ ही सरकार दोपहिया वाहन मालिकों के लिए भी 6 साल की लंबी अवधि वाली बीमा पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है. इसमें बाइक मालिक एक ही बार में प्रीमियम देकर 6 साल तक इंश्योरेंस कवरेज ले सकेंगे. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फिलहाल सरकार का प्रस्ताव है.

कब से लागू होंगे ये बदलाव?

अहम सवाल यही है कि आखिर सरकार ये बदलाव कब से लागू करने वाली है तो जान लें कि फिलहाल ये सभी बदलाव प्रस्ताव के स्तर पर हैं. सरकार इन बदलावों को पूरे देशभर में कब से लागू करने वाली है इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

बिना इंश्योरेंस कितना जुर्माना लगेगा?

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 196 के तहत बिना वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर पहली बार बेस प्रीमियम का 3 गुना या कम से कम 5 हजार, जो भी ज्यादा हो जुर्माना लग सकता है. वहीं अगर कोई दोबारा पकड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में यह बेस प्रीमियम का 5 गुना या कम से कम 10 हजार हो सकता है.

क्या-क्या नए नियम आएंगे?

जल्दी से जानें सरकार कौन-कौन से नए नियम लाने पर विचार कर रही है...

महंगा होगा इंश्योरेंस - ट्रैफिक नियम तोड़ने पर प्रीमियन बढ़ सकता है.

कार का 4 साल का बीमा- एक साथ भुगतान पर लंबी पॉलिसी मिलेगी.

बाइक का 6 साल का बीमा - एक बार प्रीमियम देकर 6 साल का कवर मिलेगा.

बिना-बीमा नहीं मिलेगा ईंधन- वैध इंश्योरेंस नहीं होने पर पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लग सकती है.

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