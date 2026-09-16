EPF: अगर सैलरी है 25000 से ज्यादा तो रिटायरमेंट पर अब कितनी मिलेगी पेंशन?
अगर आपकी बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर 25,000 रुपये से ज्यादा है, तो यह जानकारी आपके काम की है. नई वेज सीलिंग के बाद EPS पेंशन की गणना तय सीमा के आधार पर होगी. जानिए पूरी डिटेल.
केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत अनिवार्य वेज सीलिंग (सैलरी लिमिट) को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रति माह करने का फैसला किया है. ऐसे में जिन कर्मचारियों की बैसिक सैलरी और DA मिलाकर 25,000 रुपये से ज्यादा है, तो उनके मन में भी यह सवाल है कि नए नियम के बाद रिटायरमेंट पर हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी?
दरअसल, EPS के तहत पेंशन की गणना पूरी सैलरी के आधार पर नहीं होती है. इसके लिए एक अधिकतम वेतन सीमा तय की जाती है. नई सीमा 25,000 रुपये होने के बाद भी अगर आपकी बेसिक सैलरी 40 हजार, 60 हजार या 1 लाख रुपये है, तो सामान्य नियमों के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 25,000 रुपये की सीमा तक ही की जाएगी.
सैलरी 40 हजार, 60 हजार या 1 लाख है तो कितनी मिलेगी पेंशन?
अगर आपकी बैसिक सैलरी नई वेज सीलिंग यानी 25,000 रुपये से ज्यादा है, तो भी सामान्य EPS नियमों के तहत पेंशन की गणना के लिए पूरी सैलरी नहीं बल्कि निर्धारित अधिकतम सीमा को ध्यान में रखा जाएगा. खासकर आपके नौकरी के सालों के आधार पर आपकी पेंशन की रकम अलग-अलग हो सकती है.
|सर्विस के साल
|प्रभावी सेवा साल (2 साल बोनस सहित)
|गणना
|
अनुमानित मासिक पेंशन (प्रति माह)
|10 साल
|10 साल
|(25,000×10)/70
|3,571 रुपए
|15 साल
|15 साल
|(25,000×15)/70
|5,357 रुपए
|20 साल
|22 साल
|(25,000×22)/70
|7,857 रुपए
|25 साल
|27 साल
|(25,000×27)/70
|9,643 रुपए
|30 साल
|32 साल
|(25,000×32)/70
|11,429 रुपए
|33+ साल (अधिकतम 35 साल)
|35 साल (अधिकतम सीमा)
|(25,000×35)/70
|
12,500 (अधिकतम संभव पेंशन)
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- 10 साल की नौकरी: करीब 3,570 रुपये प्रति माह
- 15 साल की नौकरी: करीब 5,350 रुपये प्रति माह
- 20 साल की नौकरी: करीब 7,850 रुपये प्रति माह
- 25 साल की नौकरी: करीब 9,640 रुपये प्रति माह
- 33 साल या उससे ज्यादा: अधिकतम करीब 12,500 रुपये प्रति माह
यानी नई 25,000 रुपये की वेज सीलिंग के आधार पर सामान्य EPS पेंशन की अधिकतम गणना में करीब 12,500 रुपये प्रति माह तक हो सकती है. हालांकि, आपकी असल पेंशन सेवा अवधि और लागू EPS नियमों के मुताबिक तय होगी.
20 साल से ज्यादा नौकरी पर क्या मिलेगा बोनस?
अगर आप 20 साल से ज्यादा समय तक EPS के तहत नौकरी करते हैं, तो पेंशन की गणना में 2 साल का एक्स्ट्रा बोनस सेवा अवधि में जोड़ा जा सकता है. खासकर इससे पेंशन की गणना में सेवा अवधि बढ़ जाती है.
क्या रिटायरमेंट पर PF का पैसा मिलेगा?
EPS की मासिक पेंशन के अलावा कर्मचारी के PF खाते में जमा रकम अलग रहती है. कर्मचारी और नियोक्ता की ओर जमा होने वाली PF रकम पर लागू ब्याज मिलता रहता है. यानी रिटायरमेंट के समय तय नियमों के मुताबिक जमा PF कॉर्पस की रकम एकमुश्त मिलती है.
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