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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअमृत भारत एक्सप्रेस: कम किराए में मिलेगा लग्जरी अहसास, बनारस और अयोध्या को मिली बड़ी सौगात

अमृत भारत एक्सप्रेस: कम किराए में मिलेगा लग्जरी अहसास, बनारस और अयोध्या को मिली बड़ी सौगात

Indian Railways New Amrit Bharat Express: भारतीय रेलवे 28 अप्रैल 2026 से यूपी–महाराष्ट्र के बीच दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू कर रहा है, जो बनारस–हडपसर और अयोध्या कैंट–LTT के बीच चलेंगी.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 28 Apr 2026 10:01 AM (IST)
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  • कम आय वाले यात्रियों के लिए यात्रा को बनाया गया सुगम।

Indian Railways New Amrit Bharat Express: भारतीय रेलवे 28 अप्रैल 2026 यानी आज से यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू करने जा रहा है. यूपी और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी. ये ट्रेनें खासतौर पर कम और मध्यम आय वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई हैं.

पहली ट्रेन बनारस से हडपसर के बीच चलेगी. यह ट्रेन 28 अप्रैल को अपनी पहली यात्रा बनारस से शाम 4:45 बजे शुरू करेगी. इसमें कुल 22 कोच होंगे, जिनमें 8 स्लीपर क्लास, 11 जनरल कोच, 2 SLR और 1 पेंट्री कार शामिल है. साथ ही ये ट्रेन रास्ते में 18 स्टेशनों पर रुकेगी जैसे...

  • प्रयागराज
  • झांसी
  • बीना
  • इटारसी
  • भुसावल
  • और मनमाड़ जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं.

अयोध्या कैंट–LTT अमृत भारत एक्सप्रेस

इसी दिन भारतीय रेलवे अयोध्या कैंट से मुंबई ( लोकमान्य तिलक टर्मिनस) के बीच भी नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करेगा. इस सेवा का संचालन ट्रेन संख्या 22111/22112 के रूप में किया जाएगा. इसकी पहली स्पेशल सर्विस ट्रेन नंबर 02212 अयोध्या धाम स्टेशन से 16:45 बजे रवाना होगी. ये ट्रेन भी 22 कोचों के साथ चलेगी, जिनमें...

  • 8 स्लीपर कोच होंगे
  • 11 जनरल कोच
  • 2 SLR कोच
  • और 1 पेंट्री कार

साथ ही यह ट्रेन 12 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी जिनमें शामिल हैं

  • सुल्तानपुर
  • प्रतापगढ़
  • प्रयागराज
  • मानिकपुर
  • सतना
  • जबलपुर
  • इटारसी
  • भसावल
  • जलगांव
  • नासिक रोड
  • कल्याण
  • और ठाणे

यात्रियों को क्या फायदा होगा?

इन दोनों नई ट्रेनों से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सफर और आसान हो जाएगा और साथ ही इससे...

  • सस्ती लंबी दूरी की यात्रा मिलेगी.
  • प्रवासी यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी.
  • रोजगार, शिक्षा और बिजनेस के लिए बेहतर सुविधा होगी.

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Published at : 28 Apr 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Amrit Bharat Express
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