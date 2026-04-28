पटना में 1000 रुपये के पार पहुंची गैस सिलेंडर की कीमत, जानें बाकी शहरों में क्या है रेट?

LPG Price Today on April 28: आज 28 अप्रैल को भी देश में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 14.2 kg वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपये है. वहीं, कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 2078.5 रुपये है.

LPG के इन रेट्स पर दुनियाभर के फ्यूल मार्केट्स में ईंधन की कीमत, करेंसी में उतार-चढ़ाव और तेल कंपनियों द्वारा समय-समय पर की जाने वाली कीमतों में बदलाव का असर पड़ता है. नतीजतन, LPG गैस के दाम समय के साथ बदलते रहते हैं इसलिए ग्राहकों को ताजा जानकारी से अपडेट रहना चाहिए. आज के LPG रेट पर नजर रखने से न सिर्फ कीमतों के मौजूदा रुझानों को समझने में मदद मिलती है, बल्कि घरों और कारोबारों को अपने ईंधन के खर्च की बेहतर तरीके से योजना बनाने में भी आसानी होती है.

आज LPG की ताजा कीमत

शहर 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली 913.0 रुपये 2078.5 रुपये मुंबई 912.5 रुपये 2031.0 रुपये कोलकाता 939.0 रुपये 2208.5 रुपये चेन्नई 928.5 रुपये 2246.5 रुपये बेंगलुरु 915.5 रुपये 2161.0 रुपये पटना 1002.5 रुपये 2353.5 रुपये पुडुचेरी 925.0 रुपये 2245.5 रुपये रायपुर 984.0 रुपये 2299.5 रुपये रांची 970.5 रुपये 2258.0 रुपये

हर महीने बदलती हैं कीमतें

भारत में LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) की कीमत सरकारी तेल कंपनियां तय करती हैं और हर महीने इसमें बदलाव किया जाता है. LPG की कीमत इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सीधे तौर पर आम लोगों के किचन से जुड़ी होती है. लगभग हर घर में LPG कनेक्शन होता है और होटलों व रेस्टोरेंट में इसका इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर किया जाता है.

कीमतों में जरा सा भी बदलाव पूरे देश में हलचल पैदा कर सकता है क्योंकि बढ़ती ईंधन कीमतों का बोझ आम लोगों को ही उठाना पड़ता है. घरेलू इस्तेमाल वाली LPG की कीमत कमर्शियल LPG से अलग होती है. कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत घरेलू इस्तेमाल वाले LPG सिलेंडर के मुकाबले काफी ज्यादा होती है.

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