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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: ट्रेन पकड़ने से पहले चेक करें नया टाइम-टेबल, ब्लॉक के कारण कई रेल हुईं लेट, देखें लिस्ट

Train News: ट्रेन पकड़ने से पहले चेक करें नया टाइम-टेबल, ब्लॉक के कारण कई रेल हुईं लेट, देखें लिस्ट

Indian Railway: इन दिनों भारतीय रेलवे के कई क्षेत्रों में काम चल रहा है, जिसके चलते अलग- अलग राज्य में इसका असर देखने को मिल रहा है. राजस्थान के रेलवे रूट पर सफर करने वाले इस खबर को ध्यान से पढ़ें.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 28 Apr 2026 08:19 AM (IST)
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Indian Railway Time Table: भारतीय रेलवे लोगों के सफर करने का एक ऐसा साधन है, जो उनके बजट में भी आता है. ऐसे में एक भी ट्रेन का समय या रूट यदि गड़बड़ होता है, तो लोगों के जीवन पर काफी असर पड़ता है. हालांकि रेलवे पूरी तरह से अपने यात्रियों का ख्याल रखता है और उनकी सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास करता है. हाल ही में रेलवे की तरफ से अपडेट दिया गया है कि राजस्थान रूट की कुछ ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, कुछ का मार्ग बदला गया है, तो वहीं कुछ समय में परिवर्तन किया गया है. यहां जानें कौन- कौन सी हैं ये ट्रेनें.

रद्द रहेंगी ये ट्रेनें
जयपुर से अजमेर तक चलने वाली ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी. यहां जानें कौन सी हैं ये ट्रेनें.

  • जयपुर-उदयपुर सिटी ट्रेन (12992)
    ये ट्रेन 5 मई को अजमेर से रवाना होगी, हालांकि आमतौर पर ये ट्रेन जयपुर से चलती है.
  • उदयपुर सिटी-जयपुर ट्रेन (12991)
    ये ट्रेन 5 मई को उदयपुर सिटी से चलेगी और अजमेर तक ही जाएगी. इसके आगे के रूट पर मतलब जयपुर तक ये ट्रेन नहीं जाएगी.

इन ट्रेनों का रूट बदला
इस रूट की सिर्फ एक ही ट्रेन रा रूट बदला गया है, जो जयपुर मार्ग पर चलती है.

  • श्रीगंगानगर-बांद्रा टर्मिनस ट्रेन (14701)
    ये ट्रेन 3 मई और 13 मई को अपने निर्धारित मार्ग रींगस से जयपुर और फुलेरा की जगह, बदले हुए मार्ग रींगस-फुलेरा पर चलेगी.

देर से चलेंगी ये ट्रेनें
इसके अलावा कुछ ट्रेनें हैं जो देर से चलेंगी, यहां आपको बताते हैं कौन सी ट्रेन कितनी देर से चलेगी.

  • अजमेर-सियालदाह ट्रेन (12988)
    ये ट्रेन 5 मई को अपने तय समय से 1 घंटा 40 मिनट की देरी से चलेगी.
  • जोधपुर-वाराणसी सिटी ट्रेन (14864)
    ये ट्रेन 5 मई को जोधपुर से अपने तय समय से करीब 2 घंटे की देरी से चलेगी.
  • अजमेर-किशनगंज ट्रेन (15716)
    ये ट्रेन 5 मई को अजमेर से अपने तय समय से 2 घंटा देरी से चलेगी. 

क्यों हुआ है ये बदलाव?
दरअसल जयपुर मंडल के धानक्या स्टेशन यार्ड में अंडरपास बनाने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से रेलवे प्रशासन ने ये निर्णय लिया है. जयपुर-फुलेरा के मार्ग पर चलने वाले इस काम की वजह से जयपुर तक जाने वाली ट्रेनों का रास्ता बदला गया है, किसी का समय बदला गया है.

यदि आप भी आने वाले समय में इस रूट पर जाने वाले हैं तो पहले ये बदलाव अच्छे से देख लें, उसके बाद ही प्लानिंग करें.

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Published at : 28 Apr 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
Railway Train News Rajasthan Railway
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