Loan Rates: लोन लेने का है प्लान? SBI, PNB और HDFC समेत देश के बड़े बैंकों की लेटेस्ट ब्याज दरें जानें
Loan Rates: अगर आप आने वाले दिनों में घर या कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ये खबर जान लेनी चाहिए. बता दें कि लोन लेने से पहले बैंकों की ब्याज दरों और शर्तों की तुलना करना बेहद जरूरी है.
Loan Rates: घर खरीदना हो या नई कार लानी हो, ज्यादातर लोग लोन का सहारा लेते हैं. लेकिन लोन लेने से पहले सबसे जरूरी बात होती है ब्याज दर, क्योंकि इसी से तय होता है कि आपकी EMI कितनी बनेगी और आपको कुल कितना पैसा चुकाना पड़ेगा. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर बरकरार रखा है. ऐसे में बैंकों की लोन दरों में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है और ग्राहक पहले की तरह ही होम लोन और कार लोन का फायदा उठा सकते हैं.
होम लोन लेने वालों के लिए राहत
अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो देश के कई बड़े बैंक 7 फीसदी से शुरू होने वाली ब्याज दरों पर होम लोन दे रहे हैं. सरकारी बैंकों में सबसे कम शुरुआती दरें 7.10 से 7.25 फीसदी के आसपास हैं, जबकि निजी बैंकों की दरें थोड़ी अधिक हो सकती हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को 7.25 फीसदी से शुरू होने वाली होम लोन दरें ऑफर कर रहा है. वहीं पंजाब नेशनल बैंक की दरें 7.20 फीसदी से शुरू होती हैं. दूसरी ओर ICICI बैंक और HDFC बैंक की होम लोन दरें ग्राहक की प्रोफाइल, क्रेडिट स्कोर और लोन राशि के आधार पर तय होती हैं.
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कार लोन पर क्या हैं ताजा दरें?
नई कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए भी अच्छी खबर है. कई बैंक आकर्षक ब्याज दरों पर कार लोन उपलब्ध करा रहे हैं. SBI की ऑटो लोन दरें 8.90 फीसदी से शुरू होती हैं. वहीं HDFC बैंक की नई कार लोन दरें करीब 9 फीसदी से शुरू होती हैं. बैंक कार लोन की ब्याज दर तय करते समय ग्राहक के सिबिल स्कोर, आय और लोन अवधि को भी ध्यान में रखते हैं. बेहतर क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को कम ब्याज दर मिलने की संभावना ज्यादा रहती है.
लोन लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
सिर्फ कम ब्याज दर देखकर लोन लेना सही फैसला नहीं होता. आपको प्रोसेसिंग फीस, प्री-पेमेंट चार्ज, लोन अवधि और EMI जैसी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि लोन आवेदन करने से पहले कम से कम तीन से चार बैंकों की ब्याज दरों और शर्तों की तुलना जरूर करें. इससे आपको बेहतर डील मिल सकती है और भविष्य में ज्यादा ब्याज चुकाने से बच सकते हैं.
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किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर 750 या उससे अधिक है, उन्हें आमतौर पर कम ब्याज दर पर लोन मिलने की संभावना रहती है. इसके अलावा स्थिर आय और अच्छी बैंकिंग हिस्ट्री वाले ग्राहकों को भी बेहतर ऑफर मिल सकते हैं.