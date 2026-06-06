जॉब की तलाश में हैं? ऑनलाइन इंटरव्यू के नाम पर हो सकती है ठगी, AI बायोमेट्रिक स्कैम से ऐसे बचें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑनलाइन नौकरी तलाशने वालों को AI बायोमेट्रिक स्कैम का खतरा।

ठग फर्जी कंपनियों, सत्यापन से व्यक्तिगत जानकारी चुराते हैं।

कंपनी जांचें, आधार बायोमेट्रिक लॉक तुरंत एक्टिव करें।

स्कैम होने पर 1930 या पोर्टल पर तुरंत शिकायत करें।

Biometric Scam: आजकल इंटरनेट पर नौकरी ढूंढना काफी आसान हो गया है. कई ऐप और वेबसाइट्स पर कंपनियां जॉब पोस्ट करती हैं, जहां लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन इसी के साथ ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ गए हैं. अब साइबर ठग नए तरीके अपना रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन इंटरव्यू के नाम पर AI बायोमेट्रिक स्कैम किया जा रहा है. इसमें लोगों की निजी जानकारी चुरा ली जाती है और उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है. इसलिए ऐसे मामलों में सावधानी रखना बहुत जरूरी है.

कैसे होता है स्कैम?

गृह मंत्रालय के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अपने आधिकारिक X पोस्ट में बताया है कि इस तरह के स्कैम में ठग पहले नकली कंपनियों के नाम से नौकरी के ऑफर डालते हैं. इसके बाद जब कोई उम्मीदवार आवेदन करता है, तो उससे फर्जी तरीके से वेरिफिकेशन कराने के लिए कहा जाता है. जैसे ही व्यक्ति यह प्रोसेस पूरा करता है, उसकी निजी जानकारी सीधे स्कैमर्स के पास चली जाती है. इस तरह कई लोग नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार बन जाते हैं. असली कंपनियां कभी भी जॉब के लिए इस तरह का दबाव या संदिग्ध वेरिफिकेशन नहीं कराती हैं.

An online interview should help build your career, not put your identity at risk



Cyber criminals may use fake interview processes, suspicious verification requests, and identity collection tactics to target job seekers pic.twitter.com/gJopXTAg3o — CyberDost I4C (@Cyberdost) June 3, 2026

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स्कैम से बचने के लिए रखें इन जरूरी बातों का ध्यान



अपने आप को सुरक्षित रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है इसीलिए स्कैम से बचने के लिए इन जरूरी बातों का रखें ध्यान.

कोई भी जानकारी देने से पहले कंपनी और रिक्रूटर की सही तरह से जांच जरूर करें.

जॉब प्रोसेस के दौरान किसी भी अनजान वेरिफिकेशन पर तुरंत भरोसा न करें, पहले उसे अच्छे से समझें.

अपनी पर्सनल डिटेल्स तभी दें जब पूरी तरह भरोसा हो कि प्रक्रिया असली है.

कंपनी की वेबसाइट और ईमेल आईडी को ध्यान से चेक करना न भूलें.

अगर कोई बिना समय दिए तुरंत जॉब देने की बात करे, तो पहले उसकी पुष्टि जरूर करें.

स्कैम से बचने का तरीका

mAadhaar ऐप में जाकर बायोमेट्रिक लॉक को तुरंत चालू कर दें. इससे आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रहती है और उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो पाता.

स्कैम हो जाने पर क्या करे?

अगर आप या आपका कोई जानने वाला किसी स्कैम में फंस जाए, तो तुरंत इसकी शिकायत https://cybercrime.gov.in पर करें या फिर 1930 नंबर पर कॉल करके मदद लें.

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