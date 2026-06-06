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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहवाई जहाज और ट्रक के बाद अब मालगाड़ी भी किराये पर मिलेगी, भारत में शुरू हुई नई सुविधा

हवाई जहाज और ट्रक के बाद अब मालगाड़ी भी किराये पर मिलेगी, भारत में शुरू हुई नई सुविधा

Goods Train: भारत में पहली बार प्राइवेट मालगाड़ी लीजिंग सिस्टम की हुई शुरुआत. कंपनियां रेलवे से वैगन किराये पर लेकर उनका संचालन करेंगी. हवाई जहाज और ट्रक की तरह अब मालगाड़ी भी किराये पर मिलेंगी.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 06 Jun 2026 03:42 PM (IST)
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  • भारतीय रेलवे ने निजी कंपनियों को मालगाड़ी लीज पर देने की पहल की।
  • टेक्समैको, टोआक्स और ट्रिनिटी ने रेलकार लीजिंग संयुक्त उद्यम बनाया।
  • यह बदलाव रेलवे का बोझ कम कर माल ढुलाई को तेज करेगा।

Private Goods Train: ट्रक और हवाई जहाज को लीज पर लेकर चलाने का सिस्टम पहले से चलता आ रहा है, लेकिन भारत में मालगाड़ियों (Wagon) के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं था. अब इस दिशा में नया बदलाव हो रहा है और कंपनियों को यह सुविधा मिलेगी कि वे भारतीय रेलवे से मालगाड़ी किराये पर लेकर उसका इस्तेमाल कर सकें.

किसने शुरू की पहल?

कोलकाता की कंपनी टैक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (Texmaco Rail & Engineering Limited) ने इस काम की शुरुआत की है. इसने फ्रांस की कंपनी Touax Group और नॉर्थ अमेरिका की Trinity Rail Global Inc. के साथ मिलकर साझेदारी की है. जानकारी के अनुसार, Trinity Industries की सहायक कंपनी ने कहा है कि अब वह Touax Group और Texmaco के साथ मिलकर एक नया रेलकार लीजिंग जॉइंट वेंचर चला रही है. इस कंपनी का नाम Touax Texmaco Railcar Leasing Pvt. Ltd. (TTRL) रखा गया है.

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प्राइवेट मालगाड़ी चलाने का रास्ता क्या होगा?

रेलवे के मैकेनिकल विभाग से रिटायर एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस कदम को भारतीय रेलवे में निजीकरण की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है. अभी तक मालगाड़ी के सभी डिब्बे रेलवे की संपत्ति होते हैं. इन्हें खरीदने, चलाने, मेंटेन करने और रिपेयर करने की पूरी जिम्मेदारी रेलवे की ही होती है. इस वजह से रेलवे पर काफी ज्यादा काम का बोझ रहता है. लेकिन अब लीजिंग कंपनियों के आने के बाद यह सिस्टम बदलने जा रहा है. इन कंपनियों के जरिए निजी ऑपरेटर भी मालगाड़ी के डिब्बों को इस्तेमाल कर सकेंगे.

इस बदलाव के बाद रेलवे को डिब्बों की खरीद और रखरखाव जैसे कामों से राहत मिलेगी. यह सभी जिम्मेदारियां अब प्राइवेट कंपनियों के पास होंगी, जिससे रेलवे का काम आसान हो जाएगा और माल ढुलाई की व्यवस्था ज्यादा आधुनिक और तेज होने की उम्मीद है.

टैक्समेको का क्या कहना है

Texmaco Rail & Engineering Limited के चेयरमैन सरोज कुमार पोद्दार ने इस साझेदारी को भारत के मालगाड़ी क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव बताया है.उन्होंने कहा कि Touax की लीजिंग विशेषज्ञता, Trinity की रेल तकनीक और Texmaco की निर्माण क्षमता को मिलाकर एक मजबूत सिस्टम बनाया जा रहा है.इससे भारत में रेल के जरिए माल ढुलाई को बढ़ावा मिलेगा और सिस्टम ज्यादा बेहतर और आसान हो जाएगा.

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Published at : 06 Jun 2026 03:42 PM (IST)
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Utility News INDIAN RAILWAYS Cargo Train India Rail Reform India
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