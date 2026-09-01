ट्रेन में शराबियों की अब खैर नहीं, हाई कोर्ट का रेलवे को सख्त आदेश

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ट्रेन में शराब राज्य-रेलवे के नियमों पर निर्भर है।

ट्रेन एक ऐसा साधन है, जिसमें हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ सफर करना पसंद करता है. ट्रेन किफायती होने के साथ-साथ ही यात्रियों को कई सारी सुविधाएं भी मिलती है. सफर के दौरान यात्रियों को रेलवे के तय किए गए नियमों का भी पालन करना जरूरी होता है. ऐसे में अगर कोई यात्री ट्रेन में शराब पीकर हंगामा करता है, जिसकी वजह से ट्रेन में मौजूद दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

दरअसल, केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नशे की हालत में ट्रेन या फिर रेलवे स्टेशन पर कोई यात्री पाया जाता है तो उसे तुरंत ट्रेन और रेलवे परिसर से हटाया जा सकता है. यानी अगर कोई यात्री ट्रेन में ही नहीं, बल्कि रेलवे परिसर में भी शराब के नशे में हंगामा करता मिलता है तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

रेलवे के जरूरी नियम जानें

रेलवे परिसर या ट्रेन में नशे की हालत में हंगामा करने या फिर दूसरे यात्रियों के साथ गलत व्यवहार करने पर रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

अगर नशे में कोई यात्री मिलता है तो उसे ट्रेन और रेलवे परिसर से हटाया जा सकता है.

साथ ही नियमों के तहत उसका टिकट भी जब्त किया जा सकता है.

अगर दोषी पाया जाता है तो उसपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

वहीं 6 महीने की जेल की सजा तक हो सकती है.

ट्रेन में शराबियों की ऐसे होगी जांच

अगर किसी यात्री के नशे में होने का शक होता है तो ऐसे मामले में रेलवे कर्मचारी तुरंत ब्रेथ एनालइजर से जांच कर सकता है. शक सही पाने पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है.

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क्या ट्रेन में शराब की बोतल भी नहीं ले जा सकते?

अगर बात करें कि ट्रेन में शराब की बोतल ले जा सकते हैं या नहीं तो आमतौर पर ट्रेन में सीलबंद शराब की बोतल ले जाना रेलवे के नियम और राज्य के कानून पर निर्भर करता है. मानलीजिए, अगर ट्रेन ऐसे राज्य से गुजरती है, जहां पर शराबबंदी लागू है तो वहां के नियम अलग और सख्त हो सकते हैं. इसलिए अगर ट्रेन में सील बंद शराब की बोतल ले जानी है तो रेलवे के नियम और जिस राज्य से ट्रेन गुजरने वाली है वहां के नियमों का ध्यान जरूर रखें.

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