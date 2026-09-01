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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: 1 से 4 सितंबर तक रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, कई ट्रेनें रहेंगी रद्द

Train Cancelled: 1 से 4 सितंबर तक रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, कई ट्रेनें रहेंगी रद्द

Train Cancelled: अगर आप 1 सितंबर यानी आज से लेकर 4 सितंबर के बीच ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जान लें, रेलवे के गोरखपुर कैंट-उनौला रेलखंड पर कुछ जरूरी काम के चलते कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 01 Sep 2026 12:39 PM (IST)
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  • कुछ ट्रेनों के मार्ग बदले गए; यात्री यात्रा से पहले जाँचें।

ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी जानकारी है. अगर आप रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको कुछ दिन के लिए दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव कर दिया है. अब जानते हैं कि आखिर ये बदलाव कहां हुआ है और कौन सी ट्रेनों को रद्द किया गया है.

दरअसल, रेलवे के गोरखपुर कैंट-उनौला रेलखंड पर डबल लाइन का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण पैसेंजर से लेकर एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव किया जाएगा. अगर आप भी इस रूट की ट्रेनों से सफर करते हैं तो देखें कैंसिल की गई ट्रेनों की लिस्ट.

1 से 4 सितंबर तक कौन-कौन से ट्रेनें रद्द?

  • ट्रेन नंबर 65115 भटनी-अयोध्या धाम मेमू 3 सितंबर को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 65116 अयोध्यान धाम-भटनी मेमू भी 3 सितंबर को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 55035 सीवान-गोरखपुर कैंट पैसेंजर ट्रेन को 1 से 4 सितंबर तक रद्द किया.
  • ट्रेन नंबर 55036 गोरखपुर कैंट-सीवान पैसेंजर ट्रेन को 1 से 4 सितंबर तक रद्द किया.
  • ट्रेन नंबर 55056 गोरखपुर-छपरा पैसेंजर ट्रेन 1 से 3 सितंबर तक नहीं चलेगी.

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यात्रियों के लिए कुछ जरूरी जानकारी

अगर आप भी इस रूट की पैसेंजर, मेमू या फिर एक्सप्रेस ट्रेनों से सफर करते हैं तो जान लें कि गोरखपुर कैंट-उनौला रेलखंड पर डबल लाइन काम के चलते कई ट्रेनें रद्द और कुछ को दूसरे रास्तों से भी चलाया जाएगा. वहीं कुछ ट्रेनें अपने तय स्टेशन तक नहीं जाएंगी. इसलिए सफर से पहले इन चीजों को जरूर चेक करें जैसे...

  • आपकी टेन रद्द है या नहीं.
  • ट्रेन के रूट में कोई बदलाव हुआ है या फिर नहीं.
  • ट्रेन आपके स्टेशन पर रुकेगी या नहीं.
  • वहीं सफर की तारीख में कोई बदलाव तो नहीं हुआ.
  • इन सभी चीजों की जानकारी लेने के बाद ही घर से स्टेशन के लिए निकले.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 01 Sep 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Train Cancelled Utility News Gorakhpur Cantt
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