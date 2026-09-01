Train Cancelled: 1 से 4 सितंबर तक रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, कई ट्रेनें रहेंगी रद्द

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कुछ ट्रेनों के मार्ग बदले गए; यात्री यात्रा से पहले जाँचें।

ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी जानकारी है. अगर आप रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको कुछ दिन के लिए दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव कर दिया है. अब जानते हैं कि आखिर ये बदलाव कहां हुआ है और कौन सी ट्रेनों को रद्द किया गया है.

दरअसल, रेलवे के गोरखपुर कैंट-उनौला रेलखंड पर डबल लाइन का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण पैसेंजर से लेकर एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव किया जाएगा. अगर आप भी इस रूट की ट्रेनों से सफर करते हैं तो देखें कैंसिल की गई ट्रेनों की लिस्ट.

1 से 4 सितंबर तक कौन-कौन से ट्रेनें रद्द?

ट्रेन नंबर 65115 भटनी-अयोध्या धाम मेमू 3 सितंबर को नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 65116 अयोध्यान धाम-भटनी मेमू भी 3 सितंबर को नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 55035 सीवान-गोरखपुर कैंट पैसेंजर ट्रेन को 1 से 4 सितंबर तक रद्द किया.

ट्रेन नंबर 55036 गोरखपुर कैंट-सीवान पैसेंजर ट्रेन को 1 से 4 सितंबर तक रद्द किया.

ट्रेन नंबर 55056 गोरखपुर-छपरा पैसेंजर ट्रेन 1 से 3 सितंबर तक नहीं चलेगी.

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यात्रियों के लिए कुछ जरूरी जानकारी

अगर आप भी इस रूट की पैसेंजर, मेमू या फिर एक्सप्रेस ट्रेनों से सफर करते हैं तो जान लें कि गोरखपुर कैंट-उनौला रेलखंड पर डबल लाइन काम के चलते कई ट्रेनें रद्द और कुछ को दूसरे रास्तों से भी चलाया जाएगा. वहीं कुछ ट्रेनें अपने तय स्टेशन तक नहीं जाएंगी. इसलिए सफर से पहले इन चीजों को जरूर चेक करें जैसे...

आपकी टेन रद्द है या नहीं.

ट्रेन के रूट में कोई बदलाव हुआ है या फिर नहीं.

ट्रेन आपके स्टेशन पर रुकेगी या नहीं.

वहीं सफर की तारीख में कोई बदलाव तो नहीं हुआ.

इन सभी चीजों की जानकारी लेने के बाद ही घर से स्टेशन के लिए निकले.

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