बदलते मौसम में कितने टेंपरेचर पर चलाना चाहिए एसी? जान लें अपने काम की बात

AC Using Tips: अक्टूबर का महीना लगभग अपने ख़त्म होने की ओर है. लेकिन अभी भी मौसम में उस तरह की ठंडक नहीं आई है. दिन में धूप और हल्की उमस के चलते लोग अब भी AC का इस्तेमाल कर रहे हैं. हालांकि अब देर तक चलाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती. अब इस मौसम में सवाल यह है कि ऐसे मौसम में AC का सही टेंपरेचर क्या होना चाहिए.

जिससे आराम भी मिले और बिजली का बिल भी ज़्यादा न बढ़े. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मौसम बदलते वक्त AC को बहुत ठंडे मोड पर चलाना न सिर्फ सेहत बल्कि मशीन के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए सही टेंपरेचर का पता होना ज़रूरी है. चलिए आपको बताते हैं बदलते मौसम में किस मौसम पर चलाना चाहिए एसी.

24 से 26 डिग्री तक का टेंपरेचर है सही

बदलते मौसम में एसी का नार्मल टेंपरेचर 24 से 26 डिग्री के बीच होना सही माना जाता है. इस तापमान पर कमरे का माहौल न बहुत ठंडा होता है, न गर्म. इसके साथ ही बिजली की खपत भी कम होती है. कई लोगों की आदत होती है एसी को 20 या 22 डिग्री पर सेट कर देते हैं.

लेकिन इस समय ऐसा करना सही नहीं. ऐसा करने से शरीर को अचानक तापमान के बदलाव का असर झेलना पड़ता है और सर्दी-जुकाम या सिरदर्द की समस्या बढ़ सकती है. एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो के मुताबिक 24 डिग्री का सेटिंग पॉइंट सबसे एनर्जी सेविंग माना गया है. जिससे आराम मिलता है तो साथ ही बचत भी होती है.

टाइमर और फैन मोड का इस्तेमाल करें

इस मौसम में अगर रात के वक्त एसी चला रहे हैं तो टाइमर मोड का इस्तेमाल करें जिससे जरूरत से ज्यादा ठंड न लगे. सोने से पहले 2 से 3 घंटे के लिए टाइमर सेट करना सही होता है. इसके बाद कमरे का टेंपरेचर खुद नार्मल होने लगता है. वहीं अगर दिन में हल्की गर्मी लग रही है. तो सिर्फ फैन मोड का इस्तेमाल करें.

इससे AC का कंप्रेसर बंद रहता है और बिजली की खपत बहुत कम होती है. तो साथ ही कमरे में हवा सर्कुलेट होती रहती है. जिससे उमस नहीं लगती. इस तरह एसी को जरूरत के हिसाब से चलाकर आप न सिर्फ आराम पा सकते हैं. बल्कि बिजली का बिल भी 20-30% तक घटा सकते हैं.

