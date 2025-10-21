हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCash Transaction Rule: एक दिन में कितना निकाला जा सकता है कैश, जानें क्या कहते हैं इनकम टैक्स के नियम

Cash Transaction Rule: एक दिन में कितना निकाला जा सकता है कैश, जानें क्या कहते हैं इनकम टैक्स के नियम

Cash Transaction Rule: ज्यादातर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती कि हम एक दिन में कानूनी तौर पर कितनी नकदी का लेनदेन कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं क्या है यह सीमा.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 Oct 2025 10:01 AM (IST)
Cash Transaction Rule: डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग को बढ़ावा देने के दौर में इनकम टैक्स विभाग बड़े नकद लेनदेन को लेकर काफी ज्यादा सख्त हो चुका है. चाहे आप अपने निजी इस्तेमाल के लिए नकद निकल रहे हो या फिर व्यवसाय काम के लिए, यह समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि आप एक दिन में कानूनी तौर पर कितनी नकदी का लेनदेन कर सकते हैं. कई लोगों को यह पता नहीं होगा की एक तय सीमा से ज्यादा नकद लेनदेन करने पर जुर्माना तो लगेगा ही लेकिन साथ में आपको आयकर नोटिस भी मिल सकता है. तो आइए जानते हैं कि आयकर अधिनियम के तहत एक दिन में कितना नकद लेन-देन कर सकते हैं.

धारा 269 ST 

आयकर अधिनियम की धारा 269 ST के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को एक या फिर एक से ज्यादा व्यक्तियों से एक दिन में 2 लाख या उससे ज्यादा नकद प्राप्ति करने की अनुमति नहीं है. यह प्रतिबंध इस बात पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है की लेनदेन व्यक्तिगत है या फिर व्यवसायिक.  उदाहरण के लिए यदि आप एक कार को बेच रहे हैं और ढाई लाख रुपए नगद प्राप्त करते हैं तो कानूनी रूप से यह है आयकर कानून के खिलाफ है.

नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना 

यदि आप 2 लाख से ज्यादा नकद स्वीकार करते हैं तो आयकर विभाग प्राप्त कुल नकद राशि के बराबर का जुर्माना लगा सकता है. जैसे यदि आपके संपत्ति या फिर व्यावसायिक लेनदेन के लिए ₹5 लाख नकद स्वीकार करते हैं तो उस पर जुर्माना भी पूरे ₹5 लाख का हो सकता है. यह जुर्माना धारा 271DA के तहत लगाया जाता है और नकद प्राप्त करने वाले को ही जवाबदेह ठहराया जाता है.

क्यों है यह नियम 

अर्थव्यवस्था में काले धन और टेक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए ₹2 लाख नकद लेनदेन की सीमा लागू की गई थी. सरकार का लक्ष्य यह है कि सभी बड़े लेनदेन चाहे फिर वह बैंक हस्तांतरण हो, चेक या डिजिटल माध्यम से किए गए हो, पारदर्शी और ट्रेस करने योग्य हों. भले ही यह एक व्यक्तिगत लेनदेन हो, जैसे किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसे देना, लेकिन अगर यह 2 लाख से ज्यादा है तो इसकी जांच की जा सकती है.

आयकर विभाग की निगरानी प्रणाली 

आयकर विभाग असामान्य या फिर ज्यादा मूल्य वाली नकद जमा और निकासी पर नजर रखने के लिए एआई संचालित डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल करता है. इसी के साथ किसी वित्तीय वर्ष में बचत खाते में 10 लाख या फिर चालू खाते में 50 लाख से ज्यादा की नकद जमा या निकासी पर अलर्ट जारी किया जा सकता है. इतना ही नहीं बल्कि पहचान से बचने के लिए 2 लाख से कम के कई नकद लेनदेन को भी संदिग्ध के रूप में पहचाना जा सकता है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 21 Oct 2025 10:01 AM (IST)
Income Tax Cash Limit Section 269ST
Embed widget