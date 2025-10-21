आपके शहर के किन अस्पतालों आयुष्मान कार्ड से मिलता है फ्री इलाज? पूरी जानकारी यहां देखें

PM Ayushman Yojana Find Hospitals: देशभर में लाखों लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज मुहैया कराना है. योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारक सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में अस्पताल का खर्चा बिना कोई फीस के भुगतान के कर सकते हैं.

अब सवाल यह उठता है कि आपके शहर में कौन-कौन से अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं और कहां आप अपने इलाज के लिए इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं. क्योंकि अगर आपको पहले ही इस बारे में जानकारी होगी तो फिर आपको ऐन वक्त पर मुश्किल का सामना नहीं करना होगा.

पीएम आयुष्मान योजना में ये फायदे

आपके शहर में ज्यादाक सरकारी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं. इनमें मुख्य अस्पतालों में जिला अस्पताल, राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेज और शहर के मुख्य अस्पताल शामिल हैं. इन अस्पतालों में कार्ड धारक को इलाज, ऑपरेशन, मेडिकल टेस्ट और दवा सब कुछ मुफ्त मिल जाता है.

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक स्थिति के कारण कोई मरीज इलाज से वंचित न रहे. सरकारी अस्पतालों में योजना के तहत दर्जनों इलाज और सर्जरी की सुविधाएं शामिल हैं. जिनमें कि कार्डियक सर्जरी, किडनी की समस्या, कैंसर का इलाज और सामान्य ऑपरेशन. यह सभी स्वस्थय सुविधाएं मिलती है.

ऐसे चेक करें कौन-से अस्पताल इम्पैनल्ड?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शहर या इलाके में कौन‑से अस्पताल आयुष्मान कार्ड से इलाज कराते हैं, तो इसका आसान तरीका ऑनलाइन है. सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना के आधिकारिक पोर्टल https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/ पर जाएं और Find Hospitals सेक्शन पर क्लिक करें. यहां आपको राज्य, जिला, शहर या पिनकोड डालने का ऑप्शन मिलेगा.

इसके साथ ही आप सरकारी या प्राइवेट अस्पताल भी चुन सकते हैं. अपनी जानकारी भरने के बाद सर्च पर क्लिक करें, फिर आपके इलाके के सभी शामिल अस्पतालों की लिस्ट दिख जाएगी. इस लिस्ट में हर अस्पताल का नाम, पता, संपर्क नंबर और उपलब्ध सेवाएं भी लिखी होती हैं. किसी भी अस्पताल पर क्लिक करके आप उसकी पूरी जानकारी और इम्पैनल्ड ट्रीटमेंट पैकेज भी देख सकते हैं.

