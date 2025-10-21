हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आपके शहर के किन अस्पतालों आयुष्मान कार्ड से मिलता है फ्री इलाज? पूरी जानकारी यहां देखें

आपके शहर के किन अस्पतालों आयुष्मान कार्ड से मिलता है फ्री इलाज? पूरी जानकारी यहां देखें

PM Ayushman Yojana Find Hospitals: आपके शहर के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी जानें जो आयुष्मान कार्ड पर देते हैं मुफ्त इलाज की सुविधा. जानें क्या है इसका तरीका.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 21 Oct 2025 09:11 AM (IST)
Preferred Sources

PM Ayushman Yojana Find Hospitals: देशभर में लाखों लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज मुहैया कराना है. योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारक सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में अस्पताल का खर्चा बिना कोई फीस के भुगतान के कर सकते हैं.

अब सवाल यह उठता है कि आपके शहर में कौन-कौन से अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं और कहां आप अपने इलाज के लिए इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं. क्योंकि अगर आपको पहले ही इस बारे में जानकारी होगी तो फिर आपको ऐन वक्त पर मुश्किल का सामना नहीं करना होगा. 

पीएम आयुष्मान योजना में ये फायदे

आपके शहर में ज्यादाक सरकारी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं. इनमें मुख्य अस्पतालों में जिला अस्पताल, राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेज और शहर के मुख्य अस्पताल शामिल हैं. इन अस्पतालों में कार्ड धारक को इलाज, ऑपरेशन, मेडिकल टेस्ट और दवा सब कुछ मुफ्त मिल जाता है. 

यह भी पढ़ें: दिवाली के लिए दिल्ली के इन बाजारों से खरीदें सस्ती डेकोरेटिव लाइट्स, बच जाएंगे काफी रुपये

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक स्थिति के कारण कोई मरीज इलाज से वंचित न रहे. सरकारी अस्पतालों में योजना के तहत दर्जनों इलाज और सर्जरी की सुविधाएं शामिल हैं. जिनमें कि कार्डियक सर्जरी, किडनी की समस्या, कैंसर का इलाज और सामान्य ऑपरेशन. यह सभी स्वस्थय सुविधाएं मिलती है. 

ऐसे चेक करें कौन-से अस्पताल इम्पैनल्ड?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शहर या इलाके में कौन‑से अस्पताल आयुष्मान कार्ड से इलाज कराते हैं, तो इसका आसान तरीका ऑनलाइन है. सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना के आधिकारिक पोर्टल https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/ पर जाएं और Find Hospitals सेक्शन पर क्लिक करें. यहां आपको राज्य, जिला, शहर या पिनकोड डालने का ऑप्शन मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: क्या विराट कोहली की तरह भाई के नाम कर सकते हैं प्रॉपर्टी, क्या बच्चे ऐसे फैसले में नहीं जता सकते विरोध?

इसके साथ ही आप सरकारी या प्राइवेट अस्पताल भी चुन सकते हैं. अपनी जानकारी भरने के बाद सर्च पर क्लिक करें, फिर आपके इलाके के सभी शामिल अस्पतालों की लिस्ट दिख जाएगी. इस लिस्ट में हर अस्पताल का नाम, पता, संपर्क नंबर और उपलब्ध सेवाएं भी लिखी होती हैं. किसी भी अस्पताल पर क्लिक करके आप उसकी पूरी जानकारी और इम्पैनल्ड ट्रीटमेंट पैकेज भी देख सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: दिवाली पर ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, पटाखे ले जाने को लेकर हैं सख्त नियम

Published at : 21 Oct 2025 09:11 AM (IST)
Tags :
Utility News Free Treatment PM Ayushman Yojana
और पढ़ें
विश्व
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता...', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को PM अल्बानीज के सामने किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
बिहार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
