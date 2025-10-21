हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस स्कीम में मिलेंगे हर महीने 5 हजार रुपये, जानें आप शामिल हो सकते हैं या नहीं?

इस स्कीम में मिलेंगे हर महीने 5 हजार रुपये, जानें आप शामिल हो सकते हैं या नहीं?

Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना के तहत आप हर महीने 5000 रुपये तक पेंशन पा सकते हैं. जानें कौन शामिल हो सकता है और कैसे कर सकते हैं इस योजना में आवेदन?

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 21 Oct 2025 07:12 AM (IST)
Preferred Sources

Atal Pension Yojana: नौकरी करते समय सबकी यही चिंता होती है कि रिटायरमेंट के बाद खर्च कैसे पूरे होंगे. नौकरी के दौरान सैलरी नियमित मिलती है, लेकिन बुजुर्गावस्था में आमदनी कम हो जाती है. ऐसे में हर महीने निश्चित पेंशन मिलना जरूरी है जिससे लोगों के रोजमर्रा के खर्च आसानी से पूरे हो सकें. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना शुरू की.

इस योजना के तहत आम नागरिक अपने बैंक खाते से हर महीने एक तय राशि जमा करते हैं. 60 साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें हर महीने 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है. यह योजना खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन या वित्तीय मदद नहीं मिलती. जान लीजिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं. 

अटल पेंशन योजना में पात्र कौन हैं?

अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई थी ताकि असंगठित क्षेत्र के लोग रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा पा सकें. इसमें शामिल होने के लिए उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. योजना में शामिल होने पर सदस्य को हर महीने एक तय राशि जमा करनी होती है. जो चुने गए पेंशन स्लैब और उम्र पर निर्भर करती है. 60 साल की उम्र तक पहुँचने पर सदस्य को हर महीने पेंशन मिलती है. 

यह भी पढ़ें: Mahila Rozgar Yojana: बिहार की महिलाओं के खाते में फिर आने वाले हैं 10 हजार, जानें आपके अकाउंट में आएंगे या नहीं?

जो 1000 रुपये से 5000 रुपये तक हो सकती है. अगर सदस्य की मृत्यु हो जाती है. तो पेंशन की राशि पति या पत्नी को मिलती है. दोनों के न रहने की स्थिति में जमा राशि नॉमिनी को दी जाती है.अगर आप भी तक किसी पेंशन योजना का हिस्सा नहीं हैं. तो आप इस योजना में शामिल होकर भविष्य के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं.

योजना में आवेदन कैसे करें?

अटल पेंशन योजना में आवेदन करना आसान है. सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है. इसके बाद अपने बैंक शाखा में जाकर योजना का फॉर्म भरें. आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन होता है और हर महीने ECS के जरिए ऑटोमैटिक प्रीमियम कटता रहेगा.

यह भी पढ़ें: ट्रेनों से अब चुभने वाले कंबलों की होगी छुट्टी, रेलवे देगा सांगानेरी प्रिंट वाले कंबल कवर

पेंशन स्लैब चुनते समय आपकी मासिक योगदान राशि तय होती है. उदाहरण के तौर पर अगर कोई 20 साल की उम्र में योजना में शामिल होता है और 1000 रुपये मासिक पेंशन चाहता है. तो उसे केवल 42 रुपये महीने जमा करने होंगे. वहीं 5000 रुपये पेंशन स्लैब चुनने पर प्रीमियम ज्यादा होगा.

यह भी पढ़ें: बाजार में आ गया नकली गोल्ड, सोना खरीदने जा रहे हैं तो मोबाइल में डाउनलोड कर लें ये ऐप

Published at : 21 Oct 2025 07:12 AM (IST)
