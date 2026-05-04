(Source: ECI/ABP News)
Aadhaar Card: क्या आधार कार्ड पर अब सिर्फ फोटो और QR कोड होगा? दावे पर UIDAI ने दिया जवाब, जानें
Aadhaar Card Update: सोशल मीडिया पर आधार कार्ड को सिर्फ फोटो और QR कोड तक सीमित करने का दावा किया जा रहा था, लेकिन सरकार ने इसे गलत बताते हुए कहा कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
Aadhaar Design Change Rumor: सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन दिनों आधार कार्ड के डिजाइन में बदलाव को लेकर एक खबर तेजी से फैल रही है. इसमें दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार आधार कार्ड से नाम, पता और आधार नंबर हटाकर इसे सिर्फ फोटो और QR कोड तक सीमित करने की योजना बना रही है. अब इस खबर पर सरकार की तरफ से बयान सामने आया है.
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय ने बताया कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहा ये दावा पूरी तरह गलत और फर्जी है. मंत्रालय ने रविवार को जारी प्रेस रिलीज में साफ कहा है कि आधार कार्ड के डिजाइन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
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दावा पूरी तरह गलत और बेबुनियाद- सरकार
मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि हाल में सोशल मीडिया पर जो खबरें फैल रही हैं कि इस साल के अंत तक आधार कार्ड का डिजाइन बदलकर सिर्फ फोटो और QR कोड तक सीमित कर दिया जाएगा. यह दावा पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है.
Clarification on some news reports on the “new look” of #Aadhaar— PIB India (@PIB_India) May 3, 2026
There are intermittent news reports and social media posts explaining how Aadhaar’s look may change by the end of this year to just a photo and a QR code, alone.
This is NOT CORRECT. There is no plan for any such…
सरकार ने कहना है कि इस तरह की अफवाहें लोगों के बीच बेवजह भ्रम फैलाता है. इसलिए आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे बिना जानकारी के ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ UIDAI के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल या प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो की ओर से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें. साथ ही लोगों से अपील की गई कि इस तरह की गलत सूचनाओं को बढ़ावा देने से बचें.
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