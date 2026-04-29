हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी25 हजार से सीधे 1 लाख! 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों का सरकार को बड़ा प्रस्ताव

25 हजार से सीधे 1 लाख! 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों का सरकार को बड़ा प्रस्ताव

8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग की दिल्ली में बैठक चल रही है, इस तीन दिवसीय बैठक में कर्मचारियों के वेतन भत्ते को लेकर फैसला किया जाएगा. हाल ही में कुछ कर्मचारियों ने अपने बेसिक पे में बढ़ोतरी की मांग की थी.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 29 Apr 2026 06:19 PM (IST)
Preferred Sources

8th Pay Commission Latest News Update: 8वें वेतन आयोग की तीन दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है. इस बैठक के दौरान कई बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं. इससे पहले ही कर्मचारियों ने आयोग के सामने एक बड़ी डिमांड रख दी. जिसके तहत अब पोस्ट मास्टर की सैलरी एक लाख रुपये के पार हो सकती है. इस बैठक के दौरान यदि इन मांगों पर सरकार की हरी झंडी मिल जाती है, तो ऐसा जरूर हो सकता है.

क्या हैं मांगें?
दरअसल 8वें वेतन मान को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने अपनी मांगे रखीं. फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने आयोग को एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें सैलरी भत्ते, प्रमोशन और पेंशन से जुड़े कई बड़े बदलाव को लेकर सुझाव दिए गए हैं. इन मांगों में सबसे बड़ा प्रस्ताव पोस्टमैन की बेसिक सैलरी को 25,500 से बढ़ाकर 11,000 करने का है. ये मेमोरेंडम 20 अप्रैल 2026 को आयोग को तब सौंपा गया था, जब आयोग देशभर के कर्मचारी संगठनों से सुझाव ले रहा था. इस ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ पोस्टमैन ही नहीं बल्कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ड्राइवर सुपरवाइजर और अन्य कैडर के लिए भी सैलरी बढ़ाने की मांग की है.

ये भी पढ़ें: Free Ticket: CSK फैंस की मौज! IPL मैच के दिन मेट्रो में कर सकेंगे फ्री सफर, जेब पर नहीं पड़ेगा बोझ

बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग
संगठन ने एंट्री लेवल कर्मचारियों के लिए मिनिमम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 69 हजार रुपये करने का प्रस्ताव दिया है. ये प्रस्ताव केवल मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे कर्मचारियों पर लागू होगा. इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.83 करने की मांग की जा रही है. इसके जरिए सैलरी और पेंशन तय होती है. अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है. इसके अलावा सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग भी की गई है. इसके पीछे संगठन ने बढ़ती हुई महंगाई का हवाला दिया है.

अन्य सुविधाओं की भी मांग
संगठन यहीं नहीं रुका बल्कि उन्होंने HRA को DA के साथ देने की मांग की है. तो वहीं MACP स्कीम के तहत कम से कम पांच प्रमोशन देने की मांग भी की है. संगठन ने महिला कर्मचारियों की भी समस्याएं देखते हुए उन्हें हर साल 12 दिन की लीव के अलावा बेहतर चाइल्ड केयर लीव और ऑफिस में क्रेच की सुविधा देने का प्रस्ताव भी रखा है. वहीं सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए CGHS के तहत 100% कैशलेस इलाज की मांग के साथ ही पेशन का बोझ विभाग से हटाकर सीधे केंद्र सरकार पर डालने का भी सुझाव दिया है.

ये भी पढ़ें: LPG गैस सिलेंडर से लेकर क्रेडिट कार्ड तक... 1 मई से बदल जाएंगे ये बड़े नियम, जेब पर होगा सीधा असर

इसके अलावा भी संगठन ने कई डिमांड रखी हैं, हालांकि इन पर आयोग की बैठक में क्या फैसला किया जाएगा ये अभी चर्चा का विषय है. इस तीन दिवसीय बैठक की शुरुआत आज यानी 29 अप्रैल को हुई है, जो 1 मई तक चलेगी.

और पढ़ें
Published at : 29 Apr 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
8th Pay Commission Basic Salary Hike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
25 हजार से सीधे 1 लाख! 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों का सरकार को बड़ा प्रस्ताव
25 हजार से सीधे 1 लाख! 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों का सरकार को बड़ा प्रस्ताव
यूटिलिटी
Free Ticket: CSK फैंस की मौज! IPL मैच के दिन मेट्रो में कर सकेंगे फ्री सफर, जेब पर नहीं पड़ेगा बोझ
Free Ticket: CSK फैंस की मौज! IPL मैच के दिन मेट्रो में कर सकेंगे फ्री सफर, जेब पर नहीं पड़ेगा बोझ
यूटिलिटी
वंदे भारत का आगाज: वैष्णो देवी से श्रीनगर का मेल, श्रद्धालुओं-पर्यटकों के लिए रेलवे की बड़ी सौगात
वंदे भारत का आगाज: वैष्णो देवी से श्रीनगर का मेल, श्रद्धालुओं-पर्यटकों के लिए रेलवे की बड़ी सौगात
यूटिलिटी
करोड़पति बनने का 'अर्ली बर्ड' फॉर्मूला, जितनी जल्दी शुरुआत, उतनी कम मंथली SIP की जरूरत
करोड़पति बनने का 'अर्ली बर्ड' फॉर्मूला, जितनी जल्दी शुरुआत, उतनी कम मंथली SIP की जरूरत
Advertisement

वीडियोज

Bengal Elections Phase 2 Voting: कोलकाता में शुभेंदु के घेराव पर का बड़ा खुलासा | Suvendu Adhikari
UP Ganga Expressway Inauguration: 'विकसित भारत की हस्तरेखाएं हैं एक्सप्रेसवे'-PM Modi
Bengal Election Phase 2 Voting: 'मर जाएंगे पर हटेंगे नहीं!', फाइनल राउंड में ममता बनर्जी!
Bengal Elections Phase 2 Voting: Bhawanipur में Suvendu का 'हनुमान' अवतार!, 142 सीटों पर मतदान!
Phase 2 Voting in Bengal:क्या बचेगा Mamta का गढ़? 142 सीटों पर Voting! | TMC Vs BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
London News: लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में चाकू बाजी, दो याहूदियों को बनाया निशाना, हमलावर अरेस्ट
लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में चाकू बाजी, दो याहूदियों को बनाया निशाना, हमलावर अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में दंगे और मार-काट जारी रहे...?, अखिलेश यादव की इस बात पर भड़के मंत्री ओम प्रकाश राजभर
यूपी में दंगे और मार-काट जारी रहे...?, अखिलेश यादव की इस बात पर भड़के मंत्री ओम प्रकाश राजभर
आईपीएल 2026
BCCI ने 'स्मोकिंग' मामले पर रियान पराग से मांगा जवाब, ड्रेसिंग रूम से वायरल हुआ था वैपिंग का वीडियो 
BCCI ने 'स्मोकिंग' मामले पर रियान पराग से मांगा जवाब, वायरल हुआ था वैपिंग का वीडियो 
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: रियांश को पता चलेगा अपने पिता की मौत की सच्चाई? अपने अंश को शांतिनिकेतन लाएगी तुलसी
रियांश को पता चलेगा अपने पिता की मौत की सच्चाई? अपने अंश को शांतिनिकेतन लाएगी तुलसी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव: उद्धव गुट के अंबादास दानवे को समर्थन देगी या नहीं? कांग्रेस ने साफ किया रुख
महाराष्ट्र MLC चुनाव: उद्धव गुट के अंबादास दानवे को समर्थन देगी या नहीं? कांग्रेस ने साफ किया रुख
न्यूज़
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
जनरल नॉलेज
NSG Commandos Liquor Quota: क्या ब्लैक कैट कमांडोज को भी मिलता है शराब का कोटा, कितनी सस्ती मिलती है शराब?
क्या ब्लैक कैट कमांडोज को भी मिलता है शराब का कोटा, कितनी सस्ती मिलती है शराब?
एग्रीकल्चर
गेहूं के बाद लगाएं ये 4 फसलें, कम लागत में जमीन बनेगी सोना और मुनाफा होगा दोगुना
गेहूं के बाद लगाएं ये 4 फसलें, कम लागत में जमीन बनेगी सोना और मुनाफा होगा दोगुना
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget