हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगये है दुनिया की सबसे बड़ी रोटी! उठाने के लिए चाहिए 12 लोग, कीमत जान मर जाएगी भूख- वीडियो वायरल

ये है दुनिया की सबसे बड़ी रोटी! उठाने के लिए चाहिए 12 लोग, कीमत जान मर जाएगी भूख- वीडियो वायरल

वीडियो में केन्या के एक ग्रुप ने दुनिया की सबसे बड़ी रोटी बनाने की नाकाम कोशिश की है. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 19 Nov 2025 09:45 AM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है, जिसमें केन्या के कंटेंट क्रिएटर रेमंड काहुमा दुनिया की सबसे बड़ी चपाती बनाने की कोशिश करते दिखते हैं. दावा था कि यह चपाती 200 किलो वजन की होगी और सीधे गिनीज रिकॉर्ड को चुनौती देगी लेकिन इंटरनेट पर यह “मेगा चपाती मिशन” रिकॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि फेल स्टंट के लिए वायरल है.

दुनिया की सबसे बड़ी रोटी बनाने का प्रयास हुआ फेल

वीडियो में केन्या के एक ग्रुप ने दुनिया की सबसे बड़ी रोटी बनाने की नाकाम कोशिश की है. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है. जिसमें पहले काफी सारे औजारों से तवा तैयार किया जाता है और उसे रखने के लिए ईंटों से बड़ा से चूल्हे को भी आकार दिया जाता है. सारी तैयारियां होती हैं. रोटी बन भी जाती है एक ओर से सिकाई भी हो जाती है. लेकिन जैसे ही कारीगर 20 लकड़ी के पैडल एक साथ नीचे सरकाते हैं और इसे उठाने की कोशिश करते है, कहानी अचानक पलट जाती है. दिग्गज चपाती किनारों से चिरने लगी, बीच से दरकने लगी, और कुछ ही सेकंड में 200 किलो की ये ‘महाचपाती’ कागज की तरह बिखर जाती है. टीम ने हर तरफ से हाथ-पैर मारकर बचाने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्ड बनाने निकले लोग रिकॉर्ड फेल होता हुआ ही देख पाए.

 
 
 
 
 
इन चीजों की लगी जरूरत, इतना आया खर्च

वीडियो में दिखाया गया है कि रोटी बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत लगी है. दावा किया गया है कि रोटी को बनाने के लिए 2 मीटर का तवा, स्पेशल चूल्हा जिसे हाथों से तैयार किया गया. इसके अलावा 20 लकड़ी के फ्लिप पैडल और चार बोरी कोयला. बनाने वालों ने सोचा कि ये सब देखकर गिनीज वाले मेडल पकड़ा देंगे. लेकिन हुआ वही जिसका सभी को कहीं न कहीं डर था. आपको बता दें कि रोटी को बनाने में करीब एक लाख 20 हजार रुपये का खर्च आया था.

यूजर्स बोले, लगे रहो एक दिन जरूर होगा

वीडियो को raymondkahuma नाम के इंस्टाग्राम से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या शानदार प्रयास था, लगे रहो एक दिन जरूर होगा. एक और यूजर ने लिखा...सारी मेहनत पर पानी फिर गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...रिकॉर्ड बनाने के लिए जितनी मेहनत चाहिए थी शायद उतनी हुई नहीं.

Published at : 19 Nov 2025 09:45 AM (IST)
