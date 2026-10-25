उन्नाव में बीच सड़क पर महिलाओं ने खेली कबड्डी, वायरल हुआ खौफनाक वीडियो

सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स हासिल करने का खुमार लोगों पर इस कदर चढ़ चुका है कि वे अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने से भी बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसा ही एक हैरान और डरा देने वाला वाकया उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से सामने आया है. यहां लखनऊ-बांगरमऊ मार्ग पर स्थित मोहान-सई नदी पुल के बीचों-बीच महिलाओं का एक समूह रील बनाने के चक्कर में उतर आया. रफ्तार भरते वाहनों और ट्रैफिक के बीच इन महिलाओं ने सड़क पर बाकायदा रेखा खींचकर कबड्डी खेलना शुरू कर दिया. इस खौफनाक स्टंट का वीडियो इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल हो रहा है और लोग ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

बीच हाईवे पर चप्पलों की लाइन बनाकर शुरू किया खेल: उड़ते रहे गाड़ियों के होश

वायरल हो रहे सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज में देखा जा सकता है कि 4 महिलाएं और 2 लड़कियां हाईवे के बीचों-बीच खड़ी हैं. उन्होंने सड़क पर अपनी चप्पलों को कतार में रखकर कोर्ट की लाइन बना रखी है और एक-दूसरे को पकड़कर कबड्डी खेल रही हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह वे रील बना रही हैं, वहां से तेज रफ्तार में बाइक, कार और भारी वाहन लगातार गुजर रहे हैं. जरा सी चूक या किसी गाड़ी का संतुलन बिगड़ने पर वहां एक बड़ा भीषण हादसा हो सकता था, लेकिन रील के खुमार में डूबी महिलाओं को इसका कोई खौफ नजर नहीं आया.

Watch | उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ-बांगरमऊ मार्ग पर मोहान-सई नदी पुल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. यहां 4 महिलाओं और 2 लड़कियों ने सड़क पर गुजरते वाहनों के बीच कबड्डी खेलते हुए रील बनाई. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने मामले में कार्रवाई की मांग की है. हसनगंज कोतवाली प्रभारी शरद कुमार के मुताबिक, वीडियो के आधार पर महिलाओं की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. #Unnao #ViralVideo #Kabaddi #RoadSafety #UPPolice #TrafficRules #ABPNews — ABP News (@ABPNews) October 24, 2026

यूजर्स का फूटा गुस्सा: 'रील के चक्कर में कब तक दांव पर लगेगी जिंदगी?'

वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होते ही वायरल हो गया और लोगों का गुस्सा भड़क उठा. सोशल मीडिया यूजर्स इस हरकत को बेहद गैर-जिम्मेदाराना और जानलेवा बता रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग यूपी पुलिस को टैग करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि सड़क पर इस तरह के स्टंट न सिर्फ खुद की जिंदगी के लिए खतरा हैं, बल्कि बेकसूर राहगीरों और वाहन चालकों की जान भी जोखिम में डालते हैं.

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यूजर्स बोले, ऐसे ही होते हैं सड़क हादसे

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कबड्डी खेलने के लिए हाईवे ही मिला था दीदी? एक और यूजर ने लिखा...इन्हें हिरासत में लेकर मोटा जुर्माना लगाया जाए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों के वजह से ही सड़क हादसे होते हैं.

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