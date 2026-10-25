Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगउन्नाव में बीच सड़क पर महिलाओं ने खेली कबड्डी, वायरल हुआ खौफनाक वीडियो

उन्नाव में बीच सड़क पर महिलाओं ने खेली कबड्डी, वायरल हुआ खौफनाक वीडियो

वायरल हो रहे सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज में देखा जा सकता है कि 4 महिलाएं और 2 लड़कियां हाईवे के बीचों-बीच खड़ी हैं. उन्होंने सड़क पर अपनी चप्पलों को कतार में रखकर कोर्ट की लाइन बना रखी है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 25 Oct 2026 05:32 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स हासिल करने का खुमार लोगों पर इस कदर चढ़ चुका है कि वे अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने से भी बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसा ही एक हैरान और डरा देने वाला वाकया उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से सामने आया है. यहां लखनऊ-बांगरमऊ मार्ग पर स्थित मोहान-सई नदी पुल के बीचों-बीच महिलाओं का एक समूह रील बनाने के चक्कर में उतर आया. रफ्तार भरते वाहनों और ट्रैफिक के बीच इन महिलाओं ने सड़क पर बाकायदा रेखा खींचकर कबड्डी खेलना शुरू कर दिया. इस खौफनाक स्टंट का वीडियो इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल हो रहा है और लोग ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

बीच हाईवे पर चप्पलों की लाइन बनाकर शुरू किया खेल: उड़ते रहे गाड़ियों के होश

वायरल हो रहे सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज में देखा जा सकता है कि 4 महिलाएं और 2 लड़कियां हाईवे के बीचों-बीच खड़ी हैं. उन्होंने सड़क पर अपनी चप्पलों को कतार में रखकर कोर्ट की लाइन बना रखी है और एक-दूसरे को पकड़कर कबड्डी खेल रही हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह वे रील बना रही हैं, वहां से तेज रफ्तार में बाइक, कार और भारी वाहन लगातार गुजर रहे हैं. जरा सी चूक या किसी गाड़ी का संतुलन बिगड़ने पर वहां एक बड़ा भीषण हादसा हो सकता था, लेकिन रील के खुमार में डूबी महिलाओं को इसका कोई खौफ नजर नहीं आया.

यूजर्स का फूटा गुस्सा: 'रील के चक्कर में कब तक दांव पर लगेगी जिंदगी?'

वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होते ही वायरल हो गया और लोगों का गुस्सा भड़क उठा. सोशल मीडिया यूजर्स इस हरकत को बेहद गैर-जिम्मेदाराना और जानलेवा बता रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग यूपी पुलिस को टैग करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि सड़क पर इस तरह के स्टंट न सिर्फ खुद की जिंदगी के लिए खतरा हैं, बल्कि बेकसूर राहगीरों और वाहन चालकों की जान भी जोखिम में डालते हैं.

यह भी पढ़ें: लाइव रिपोर्टिंग के दौरान समुद्री लहर की चपेट में आया पत्रकार, वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, ऐसे ही होते हैं सड़क हादसे

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कबड्डी खेलने के लिए हाईवे ही मिला था दीदी? एक और यूजर ने लिखा...इन्हें हिरासत में लेकर मोटा जुर्माना लगाया जाए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों के वजह से ही सड़क हादसे होते हैं.

यह भी पढ़ें: बच्चे को बचाने के लिए सब्जी वाले ने दांव पर लगा दी जान, लोग देखते रहे तमाशा 

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 25 Oct 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
बंदे ने लौटाए खोए हुए 67 हजार, गिनने लगा मालिक फिर दिए 400 रुपये; छूटे ठहाके
बंदे ने लौटाए खोए हुए 67 हजार, गिनने लगा मालिक फिर दिए 400 रुपये; छूटे ठहाके
ट्रेंडिंग
क्रेन से टकराई मेट्रो, मच गई चीख पुकार, कलेजा फाड़ देगा वीडियो
क्रेन से टकराई मेट्रो, मच गई चीख पुकार, कलेजा फाड़ देगा वीडियो
ट्रेंडिंग
ये है सरकारी सिस्टम... ट्रेन गुजरने के बाद फाटक बंद करने के लिए निकला गेटमैन; वीडियो वायरल
ये है सरकारी सिस्टम... ट्रेन गुजरने के बाद फाटक बंद करने के लिए निकला गेटमैन; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
छोटे बच्चे के लावणी डांस ने इंटरनेट पर मचाया गदर, बोले लोग- 'नटराज'
छोटे बच्चे के लावणी डांस ने इंटरनेट पर मचाया गदर, बोले लोग- 'नटराज'
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
छोटी सी गलती पड़ जाएगी भारी! भारत ने सऊदी में नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी
छोटी सी गलती पड़ जाएगी भारी! भारत ने सऊदी में नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्तीः धीरेंद्र शास्त्री से कथा करवाने की जिद, पैड़ा वाले बाबा ने Live आकर पीया 'जहर'
बस्तीः धीरेंद्र शास्त्री से कथा करवाने की जिद, पैड़ा वाले बाबा ने Live आकर पीया 'जहर'
क्रिकेट
मैदान पर उतरे रोहित शर्मा, न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले मुंबई में बहाया पसीना
मैदान पर उतरे रोहित शर्मा, न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले मुंबई में बहाया पसीना
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया 11वां आरोपी प्रांजल ठाकर
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया 11वां आरोपी प्रांजल ठाकर
इंडिया
पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान बोले- 'अगर देश को विकसित करना है तो...'
पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान बोले- 'अगर देश को विकसित करना है तो...'
इंडिया
विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने BJP की कुछ देर में बड़ी बैठक, अमित शाह होंगे शामिल
विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने BJP की कुछ देर में बड़ी बैठक, अमित शाह होंगे शामिल
ऑटो
दुनिया की पहली AI क्रूजर बाइक, चलते-चलते चार्ज होगी बैटरी
दुनिया की पहली AI क्रूजर बाइक, चलते-चलते चार्ज होगी बैटरी
एग्रीकल्चर
पशुपालन में 70 फीसदी खर्च चारे-दाने पर? इन 5 तरीकों से बचाएं पैसे
पशुपालन में 70 फीसदी खर्च चारे-दाने पर? इन 5 तरीकों से बचाएं पैसे
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget