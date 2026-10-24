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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगलाइव रिपोर्टिंग के दौरान समुद्री लहर की चपेट में आया पत्रकार, वीडियो वायरल

लाइव रिपोर्टिंग के दौरान समुद्री लहर की चपेट में आया पत्रकार, वीडियो वायरल

स्पेन में समुद्र की ऊंची लहर ने लाइव रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार और कैमरावुमन को टक्कर मार दी. कुछ देर के लिए प्रसारण रुक गया, बाद में दोनों के सुरक्षित होने की खबर आई.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 24 Oct 2026 10:27 AM (IST)
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लाइव रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों को कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती. ऐसा ही एक मामला स्पेन से सामने आया है, जहां समुद्र के किनारे रिपोर्टिंग कर रहे एक पत्रकार पर अचानक बड़ी लहर आ गई. वह लोगों को समुद्र में उठ रही ऊंची लहरों और उनसे होने वाले खतरे के बारे में बता रहे थे. तभी पानी इतनी तेजी से आया कि पत्रकार और उनके साथ मौजूद कैमरावुमन उसकी चपेट में आ गए. यह पूरा नजारा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

समुद्र के खतरे बता रहे थे पत्रकार, तभी आ गई बड़ी लहर

यह घटना स्पेन के बास्क क्षेत्र के ओन्डारोआ शहर में हुई. पत्रकार सर्जियो ओवेखेरो एक टीवी कार्यक्रम के लिए समुद्र के किनारे से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे. वह बता रहे थे कि समुद्र में लहरें तेज हो रही हैं और किनारे पर मौजूद लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. इसी दौरान समुद्र की एक बड़ी लहर किनारे पर बनी सुरक्षा दीवार को पार करते हुए उनके पास पहुंच गई. लहर इतनी तेज थी कि पत्रकार और उनकी कैमरावुमन राकेल खुद को संभाल नहीं पाए और नीचे गिर गए.

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कुछ देर के लिए बंद हो गया लाइव प्रसारण

हादसे के दौरान टीवी प्रसारण का सिग्नल कुछ समय के लिए बंद हो गया. स्टूडियो में मौजूद एंकर ओदेई एस्नाओला यह देखकर परेशान हो गए. उन्हें अपने साथियों की चिंता होने लगी और उन्होंने उनके सुरक्षित होने की जानकारी मिलने तक इंतजार किया. इस घटना का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें समुद्र की तेज लहर को रिपोर्टिंग कर रही टीम तक पहुंचते देखा जा सकता है. घटना के बाद चैनल ने जानकारी दी कि सर्जियो और राकेल दोनों सुरक्षित हैं और उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है.

 वीडियो देखकर लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ यूजर्स ने पत्रकार और कैमरावुमन की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई, तो कुछ ने उनके सुरक्षित होने पर राहत जताई. कई लोगों ने कहा कि समुद्र के किनारे मौसम की जानकारी देते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है. कुछ यूजर्स ने स्टूडियो में मौजूद एंकर के चेहरे पर दिखी चिंता पर भी ध्यान दिया. इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि खराब मौसम और तेज लहरों के बीच रिपोर्टिंग करना कितना जोखिम भरा होता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 10:27 AM (IST)
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