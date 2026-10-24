बच्चे को बचाने के लिए सब्जी वाले ने दांव पर लगा दी जान, लोग देखते रहे तमाशा

मुसीबत के समय किसी की मदद करना ही इंसानियत है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सब्जी वाला बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी परवाह किए बिना आगे बढ़ता है. वीडियो में दो बच्चे साइकिल चलाकर आते नजर आते हैं, तभी उनमें से एक बच्चा सड़क किनारे नाली जैसी दिखने वाली गहरी जगह में गिर जाता है. बच्चे को मुसीबत में देखकर सब्जी वाला तुरंत उसे बचाने के लिए पहुंचता है. उसका यह कदम लोगों का दिल जीत रहा है.

साइकिल चलाते समय नाले में गिरा बच्चा

वायरल वीडियो में दो बच्चे साइकिल चलाकर सड़क से गुजरते नजर आते हैं. तभी अचानक उनमें से एक बच्चा सड़क किनारे बने नाले जैसी गहरी जगह में गिर जाता है. आसपास कुछ लोग मौजूद होते हैं, लेकिन इसी बीच वहां से गुजर रहा एक सब्जी वाला बच्चे को बचाने के लिए आगे आता है. वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस गंदी और दलदल जैसी जगह में उतर जाता है और बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है. उसकी इस हिम्मत को देखकर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं.

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बच्चे को बचाने के लिए जोखिम में डाली अपनी जान

किसी अनजान बच्चे की जान बचाने के लिए इस तरह आगे आना बड़ी बात है. सब्जी वाले ने बच्चे को मुसीबत में देखा तो बिना देर किए मदद करने की कोशिश की. कई बार ऐसी स्थिति में लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इस शख्स ने हिम्मत दिखाई. उसका यह कदम बताता है कि दूसरों की मदद करने के लिए बड़े पद या पैसे की नहीं, बल्कि अच्छे दिल की जरूरत होती है. वीडियो लोगों को यह भी याद दिलाता है कि किसी को मुसीबत में देखकर चुप रहने के बजाय मदद के लिए आगे आना चाहिए.

A Real-Life Hero! ❤️🙏 A Street Vendor Risked Everything to Save a Child. https://t.co/Yopy8kAJlI — Nandini (@Nandini808) October 23, 2026

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

यह वायरल वीडियो देखकर यूजर्स सब्जी वाले की तारीफ कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि वह उस बच्चे के लिए भगवान बनकर आया, तो कुछ कह रहे हैं कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए. कई यूजर्स ने उसे असली हीरो बताया है. लोगों का मानना है कि बिना किसी पहचान या फायदे के किसी की मदद करना ही सच्ची इंसानियत है. इस वीडियो ने एक बार फिर दिखाया है कि आज भी ऐसे लोग हैं, जो दूसरों की जान बचाने के लिए आगे आते हैं.

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