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बच्चे को बचाने के लिए सब्जी वाले ने दांव पर लगा दी जान, लोग देखते रहे तमाशा

सोशल मीडिया वाइरल हो रहा वीडियो, साइकिल चलाते समय नाले में गिरा बच्चा, सब्जी वाले ने अपनी जान की परवाह किए बिना बचाया, वीडियो देख लोग बोले- बच्चे के लिए भगवान बनकर आया शख्स.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 24 Oct 2026 01:04 PM (IST)
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मुसीबत के समय किसी की मदद करना ही इंसानियत है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सब्जी वाला बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी परवाह किए बिना आगे बढ़ता है. वीडियो में दो बच्चे साइकिल चलाकर आते नजर आते हैं, तभी उनमें से एक बच्चा सड़क किनारे नाली जैसी दिखने वाली गहरी जगह में गिर जाता है. बच्चे को मुसीबत में देखकर सब्जी वाला तुरंत उसे बचाने के लिए पहुंचता है. उसका यह कदम लोगों का दिल जीत रहा है.

साइकिल चलाते समय नाले में गिरा बच्चा

वायरल वीडियो में दो बच्चे साइकिल चलाकर सड़क से गुजरते नजर आते हैं. तभी अचानक उनमें से एक बच्चा सड़क किनारे बने नाले जैसी गहरी जगह में गिर जाता है. आसपास कुछ लोग मौजूद होते हैं, लेकिन इसी बीच वहां से गुजर रहा एक सब्जी वाला बच्चे को बचाने के लिए आगे आता है. वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस गंदी और दलदल जैसी जगह में उतर जाता है और बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है. उसकी इस हिम्मत को देखकर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं.

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बच्चे को बचाने के लिए जोखिम में डाली अपनी जान

किसी अनजान बच्चे की जान बचाने के लिए इस तरह आगे आना बड़ी बात है. सब्जी वाले ने बच्चे को मुसीबत में देखा तो बिना देर किए मदद करने की कोशिश की. कई बार ऐसी स्थिति में लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इस शख्स ने हिम्मत दिखाई. उसका यह कदम बताता है कि दूसरों की मदद करने के लिए बड़े पद या पैसे की नहीं, बल्कि अच्छे दिल की जरूरत होती है. वीडियो लोगों को यह भी याद दिलाता है कि किसी को मुसीबत में देखकर चुप रहने के बजाय मदद के लिए आगे आना चाहिए.

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं 

यह वायरल वीडियो देखकर यूजर्स सब्जी वाले की तारीफ कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि वह उस बच्चे के लिए भगवान बनकर आया, तो कुछ कह रहे हैं कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए. कई यूजर्स ने उसे असली हीरो बताया है. लोगों का मानना है कि बिना किसी पहचान या फायदे के किसी की मदद करना ही सच्ची इंसानियत है. इस वीडियो ने एक बार फिर दिखाया है कि आज भी ऐसे लोग हैं, जो दूसरों की जान बचाने के लिए आगे आते हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 01:04 PM (IST)
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