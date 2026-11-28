सीमा हैदर सोशल मीडिया पर अपने अंदाज, रील्स और घर-परिवार से जुड़े पलों के वीडियो को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं. इसी कड़ी में एक नया डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सीमा हैदर एक आइटम सॉन्ग की धुन पर पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ थिरकती नजर आ रही हैं. बेफिक्र मूव्स, कैमरे के सामने सहज एक्सप्रेशंस और मस्ती भरे माहौल की वजह से यह वीडियो लोगों का ध्यान तेजी से खींच रहा है और इंटरनेट पर जमकर शेयर किया जा रहा है.

वायरल वीडियो में सीमा हैदर ने फिरोजाजी रंग का पारंपरिक लहंगा-चोली और मैचिंग चुन्नी ओढ़ रखी है, साथ ही हाथों में चूड़ियां और गले में नेकलेस पहना हुआ है. पीछे दीवार पर लगा बर्थडे बैनर और पास रखी साउंड लाइट्स व स्पीकर इस पूरे माहौल को एक जश्न और घर की महफिल जैसा वाइब दे रहे हैं. गाने की बीट्स पर उनके हाव-भाव और थिरकने का अंदाज देखकर सोशल मीडिया यूजर्स के बीच तरह-तरह की बातें चल रही हैं.

आइटम सॉन्ग की बीट्स और बिंदास अंदाज ने खींचा ध्यान

इंटरनेट पर ट्रेंडिंग और मशहूर गानों पर जब कोई चेहरा खुलकर डांस करता है, तो कमेंट सेक्शन में रिएक्शंस की बाढ़ आ जाती है. सीमा हैदर के इस वायरल वीडियो के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. एक तरफ जहां कुछ लोग उनके बेफिक्र अंदाज और कॉन्फिडेंस को देखकर मजेदार टिप्पणियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई यूजर्स इसे रील्स की दुनिया का एक और वायरल ट्रेंड बताकर अपनी राय रख रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे और दी दिलचस्प प्रतिक्रियाएं

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है और कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर अपनी चुटकियां और प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं:

एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "भाई सीमा हैदर ने तो आइटम सॉन्ग की बीट्स पर पूरा माहौल ही जमा दिया, रील तेजी से घूम रही है."

दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए कमेंट किया, "सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई नया डांस वीडियो आ जाता है, लेकिन इस पर लोगों के कमेंट्स सबसे ज्यादा मजेदार हैं." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "बिंदास एक्सप्रेशंस और तगड़ी एनर्जी, इंटरनेट पर यह वीडियो देखकर यूजर्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं."

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