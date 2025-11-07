हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: इस बार राणा जी माफ नहीं करेंगे! छत पर डांस कर रही महिला नीचे गिरी, वीडियो देख रह जाएंगे दंग

Video: इस बार राणा जी माफ नहीं करेंगे! छत पर डांस कर रही महिला नीचे गिरी, वीडियो देख रह जाएंगे दंग

Viral Funny Video: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला छत पर सजी-धजी डांस की रील बनवा रही थी, लेकिन डांस शुरू करते ही महिला छत से नीचे गिर गई. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 03:49 PM (IST)
Preferred Sources

Funny Viral Video: इंटरनेट पर कुछ वीडियोज इतने फनी होते हैं कि उसे देखने के बाद हम अपना सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं. कुछ ऐसा ही मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला बड़े ही जोश के साथ छत पर नाच रही थी. महिला ने नाचना शुरू ही किया था, तभी वह अचानक छत से नीचे गिर जाती है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला दी है. 

डांस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया

वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि महिला सजी-धजी छत पर डांस का वीडियो रिकॉर्ड करवा रही थी. महिला बड़े ही जोश के साथ 'मुझको राणा जी माफ करना गाने पर' डांस करना शुरू करती है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये डांस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा.

महिला जैसे ही डांस करना शुरू करती है, छत से बुरी तरह नीचे गिर जाती है. हालांकि, छत जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, जिसके चलते महिला को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है. लेकिन जिस तरह महिला गिरी है उसे देखकर हर कोई हंसने पर मजबूर हो गया है. महिला के गिरते ही एक अन्य महिला और एक बच्चा उसे बचाने आते हैं.

कुछ यू लिए वीडियो पर यूजर्स ने मजे

आगे वीडियो में देखा गया है कि महिला को दोनों ऊपर की तरफ खींचते हैं. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने फनी कमेंट्स की बाढ़ ला दी है. कुछ ने मजाक में लिखा कि राणा जी माफ नहीं करेंगे तो वहीं कुछ ने कहा राणा जी की जान छूटी तो वहीं कुछ ने तो सीधा य कहा दिया कि गई भैंस पानी में, कुछ यूजर्स ने लिखा रील बनाने का भूत सवार है लोगों में. वहीं कुछ ने कहा रील का नशा है भाई. इस तरह के तमाम फनी और मजेदार कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं. साथ ही लोग वीडियो को खूब शेयर भी कर रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 07 Nov 2025 03:49 PM (IST)
Tags :
Funny Viral Video TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
विश्व
'मुझे सुरक्षित पनाह देने के लिए मैं भारत की आभारी हूं', मोहम्मद यूनुस को लेकर क्या बोलीं शेख हसीना?
'मुझे सुरक्षित पनाह देने के लिए मैं भारत की आभारी हूं', मोहम्मद यूनुस को लेकर क्या बोलीं शेख हसीना?
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
विश्व
'मुझे सुरक्षित पनाह देने के लिए मैं भारत की आभारी हूं', मोहम्मद यूनुस को लेकर क्या बोलीं शेख हसीना?
'मुझे सुरक्षित पनाह देने के लिए मैं भारत की आभारी हूं', मोहम्मद यूनुस को लेकर क्या बोलीं शेख हसीना?
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
क्रिकेट
ICC को बदलना पड़ा नियम, प्रतिका रावल को भी मिलेगा विनिंग मेडल; जय शाह ने यूं की मदद
ICC को बदलना पड़ा नियम, प्रतिका रावल को भी मिलेगा विनिंग मेडल; जय शाह ने यूं की मदद
शिक्षा
CBSE जल्द शुरू करेगा सीटीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे भर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म
CBSE जल्द शुरू करेगा सीटीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे भर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म
यूटिलिटी
किस म्युचुअल फंड में लगाना चाहिए पैसा, जानें क्या हैं फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड?
किस म्युचुअल फंड में लगाना चाहिए पैसा, जानें क्या हैं फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड?
हेल्थ
Heart Attack: दिल का दौरा पड़ने पर बाएं हाथ में क्यों होता है दर्द, जान लें इस वॉर्निंग सिग्नल के पीछे छिपा साइंस?
दिल का दौरा पड़ने पर बाएं हाथ में क्यों होता है दर्द, जान लें इस वॉर्निंग सिग्नल के पीछे छिपा साइंस?
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
Embed widget