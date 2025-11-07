Funny Viral Video: इंटरनेट पर कुछ वीडियोज इतने फनी होते हैं कि उसे देखने के बाद हम अपना सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं. कुछ ऐसा ही मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला बड़े ही जोश के साथ छत पर नाच रही थी. महिला ने नाचना शुरू ही किया था, तभी वह अचानक छत से नीचे गिर जाती है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला दी है.

डांस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया

वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि महिला सजी-धजी छत पर डांस का वीडियो रिकॉर्ड करवा रही थी. महिला बड़े ही जोश के साथ 'मुझको राणा जी माफ करना गाने पर' डांस करना शुरू करती है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये डांस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा.

महिला जैसे ही डांस करना शुरू करती है, छत से बुरी तरह नीचे गिर जाती है. हालांकि, छत जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, जिसके चलते महिला को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है. लेकिन जिस तरह महिला गिरी है उसे देखकर हर कोई हंसने पर मजबूर हो गया है. महिला के गिरते ही एक अन्य महिला और एक बच्चा उसे बचाने आते हैं.

कुछ यू लिए वीडियो पर यूजर्स ने मजे

आगे वीडियो में देखा गया है कि महिला को दोनों ऊपर की तरफ खींचते हैं. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने फनी कमेंट्स की बाढ़ ला दी है. कुछ ने मजाक में लिखा कि राणा जी माफ नहीं करेंगे तो वहीं कुछ ने कहा राणा जी की जान छूटी तो वहीं कुछ ने तो सीधा य कहा दिया कि गई भैंस पानी में, कुछ यूजर्स ने लिखा रील बनाने का भूत सवार है लोगों में. वहीं कुछ ने कहा रील का नशा है भाई. इस तरह के तमाम फनी और मजेदार कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं. साथ ही लोग वीडियो को खूब शेयर भी कर रहे हैं.