Social Media Viral Video: आज के जमाने में ज्यादातर लोगों को रील बनाने का भूत सवार है. कुछ लोग तो इतने दीवाने हो गए हैं कि माहौल भी नहीं देखते और रील बनाने लगते हैं. कई वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आते है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी है. हाल ही में जो वीडियो वायरल हो रहा है. उसे देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि लोग चंद लाइक्स और व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं.

लाश के पास बैठ रील बनाने लगी महिला

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा गया है कि घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे घर में मातम पसरा हुआ है. हर तरफ लोगों की भीड़ है, कहीं रिश्तेदार तो कहीं पड़ोसी खड़े नजर आ रहे हैं. इस दुख की घड़ी में एक महिला जो बहुत रो रही है, लेकिन साथ ही उसे रील बनाने की ज्यादा चिंता नजर आ रही है.

वीडियो में साफ देख सकते हैं कि महिला लाश के पास बैठी है और जोर-जोर से रो रही है और साथ ही रोते हुए रील बना रही है. आसपास बैठी महिलाएं भी बड़ी ही हैरानी के साथ महिला को देख रही हैं. दावा है कि मृतक बुजुर्ग लड़की का पिता है.

रील के लिए कुछ भी करते हैं लोग

महिला अपनी रील में लाश को भी दिखाती है और बिल्कुल उसके नजदीक बैठकर रील बना रही है.अब सोचने वाली बात यह है कि इस माहौल में भी महिला को रील बनाने की कैसे सूझ सकती है. आजकल लोगों के अंदर की इंसानित पूरी तरह मार चुकी है.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आने लगे. लोगों ने कहा कि भाई कलयुग है यहां कुछ भी हो सकता है. एक यूजर ने लिखा कि अब बस यहीं रह गया था देखना तो कुछ ने कहा कि रील के लिए कुछ भी करते हैं. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है.