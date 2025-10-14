पीठ दर्द से परेशान थी महिला! अफवाह में आकर निगल लिए 8 जिंदा मेंढक- यूजर्स ने पीटा सिर

चीन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बुजुर्ग महिला को पीठ दर्द की तकलीफ थी, लेकिन इलाज कराने के बजाय उसने ऐसा तरीका अपनाया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. महिला ने पीठ दर्द ठीक करने के लिए आठ जिंदा मेंढक निगल लिए. शुरुआत में उसे लगा कि इससे दर्द कम होगा, लेकिन उल्टा उसकी हालत और बिगड़ गई. कुछ ही दिनों में उसे तेज पेट दर्द और उल्टियां होने लगीं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

पीठ के असहनीय दर्द से परेशान महिला ने निगल लिए जिंदा मेंढक!

यह अजीब घटना चीन के झेजियांग प्रांत के हांग्जो शहर की है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक महिला का नाम झांग बताया जा रहा है. जब झांग को पीठ में दर्द हुआ तो किसी ने उसे यह कह दिया कि जिंदा मेंढक खाने से दर्द गायब हो जाता है. बस फिर क्या था, उसने इसे सच मान लिया और अपने रिश्तेदारों से कुछ मेंढक पकड़कर लाने को कहा. रिश्तेदारों को यह नहीं पता था कि वह इन मेंढकों के साथ क्या करने वाली है. झांग ने एक दिन में पांच जिंदा मेंढक निगल लिए और अगले दिन तीन और.

तबीयत बिगड़ी तब बताया सच, मुश्किल से बची जान

शुरुआत में उसे थोड़ी सी बेचैनी हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. पेट में असहनीय दर्द और कमजोरी महसूस होने लगी. जब दर्द सहना मुश्किल हो गया तो उसने अपने परिवार को सच बताया कि उसने आठ मेंढक निगल लिए हैं. परिवार तुरंत उसे अस्पताल ले गया. डॉक्टरों का कहना है कि झांग का पाचन तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था, लेकिन समय पर इलाज मिल जाने से उसकी जान बच गई.

यूजर्स का भी घूम गया माथा

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ वैसे ही लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया. हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि चीन के लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है. एक यूजर ने लिखा...इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, हैरानी होती है. एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता. ये कुछ भी खा लेते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चीन के लोग सब खा सकते हैं, लेकिन महिला की हरकत देख मुझे माथा पीटने का मन हो रहा है.

