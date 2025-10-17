सोशल मीडिया पर रोजाना कई लड़ाई-झगड़ों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस के आईआरसीटीसी कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट होती नजर आ रही है. यह घटना 15 अक्टूबर बुधवार की बताई जा रही है. इस वीडियो में कर्मचारी डस्टबिन, बेल्ट और घुसों से एक-दूसरे पर हमला करते दिखे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई निजामुद्दीन की बेल्ट लड़ाई

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर @SoulsteerGwalior नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि दो कर्मचारी आपस में बहस कर रहे थे. बहस बढ़ने पर एक कर्मचारी पास में रखे डस्टबिन से दूसरे को मार देता है. जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे कर्मचारी भी इस झगड़े में शामिल हो जाते हैं. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक कर्मचारी दूसरे को जमीन पर गिराकर पीटता है, जबकि दूसरे बेल्ट से हमला करते हैं. थोड़ी ही देर में यह मामूली बहस बहुत बड़ी लड़ाई में बदल जाती है. वहीं इस लड़ाई को रोकने के लिए स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मी और कुली भी बीच में आते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है. इस घटना को कई लोगों ने अपने फोन में कैद कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

फेसबुक पर यात्रियों के रिएक्शन हो रहे वायरल

IRCTC कर्मचारियों के बीच हुई इस मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर अपने मजेदार और तीखे रिएक्शन दे रहे हैं. कई यूजर्स इसे बागपत चाट युद्ध के बाद निजामुद्दीन बेल्ट युद्ध बता रहे हैं. वहीं एक यूजर फेसबुक पर कमेंट करता है कि कौन कहता है कूड़ेदान काम नहीं आते, ऐसे मौके पर ही कूड़ेदान सबसे ज्यादा काम आते हैं. एक और यूजर लिखता है कि यह कौन सा गेम है भाई. इसके अलावा एक यूजर लिखता है कि हां पहले तुम लोग लड़ लो. बता दें कि इस मामले पर रेलवे प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और झगड़े में शामिल कर्मचारियों से जवाब भी मांगा गया है.

ये भी पढ़ें-वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप...पुल की रेलिंग पर चढ़ गई गाड़ी, ऐसा नजारा शायद ही पहले देखा हो