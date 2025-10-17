वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप...पुल की रेलिंग पर चढ़ गई गाड़ी, ऐसा नजारा शायद ही पहले देखा हो

Social Media Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो हैरान कर देने वाला होता है. कभी कोई जानवर अनोखा कारनामा करता है, तो कभी इंसान अपनी हरकतों से चर्चा में आ जाता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने लोगों की सोच को ही हिला कर रख दिया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर @mktyaggi ने एक चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा मैं काफी देर तक सोचता रहा. ये पुल की रेलिंग पर आखिर चढ़ी कैसे होगी, इस कैप्शन ने जैसे लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ा दी. जैसे ही यह वीडियो पोस्ट हुआ, इसे देखने वालों की भीड़ लग गई. कुछ ही घंटों में वीडियो हजारों बार देखा और शेयर किया गया. सभी के मन में एक ही सवाल था,आखिर ये गाड़ी यहां चढ़ी कैसे.

वायरल वीडियो में क्या है?

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार किसी तरह पुल की रेलिंग के ऊपर फंसी हुई है. वो ना तो सड़क पर खड़ी है और ना ही रेलिंग के उस पार लटकी हुई, बल्कि सीधी रेलिंग के ऊपर फंसी हुई है, जैसे किसी फिल्म का सीन हो. यह देखकर लोग हैरान रह गए कि कोई कार इस स्थिति में कैसे पहुंच सकती है.ना तो आसपास कोई रैंप नज़र आ रहा है, ना कोई ऊंचाई जिससे कार कूदकर वहां पहुंची हो. बस एक गाड़ी है, और वह रेलिंग के ऊपर है, जैसे किसी ने सजाकर रखी हो. यही बात लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है.

लोगों के जबरदस्त रिएक्शन

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर कमेंट्स किए जा रहे हैं. किसी ने लिखा भाई ये किया कैसे, तो किसी ने मजाक में कहा Fast & Furious इंडिया एडिशन, एक यूज़र ने चुटकी ली और लिखा कि ये ड्राइवर ड्राइविंग नहीं, जादू कर रहा है, जहां कुछ लोग इसे एक स्टंट मान रहे हैं, वहीं कई यूजर्स इसे किसी तकनीकी गलती या दुर्घटना बता रहे हैं. कुछ लोगों ने यह भी आशंका जताई कि शायद कार का ब्रेक फेल हो गया हो या ड्राइवर ने गलती से गाड़ी तेज मोड़ दी हो.

