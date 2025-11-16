हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगटॉयलेट से निकला जानलेवा सांप! कैमरे की आहट से झटपट भागी मौत- डरा रहा रसल वाइपर का वीडियो

टॉयलेट से निकला जानलेवा सांप! कैमरे की आहट से झटपट भागी मौत- डरा रहा रसल वाइपर का वीडियो

सोशल मीडिया पर इसी खौफनाक घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक घर के बाथरूम में टॉयलेट सीट के भीतर से एक असली रसल वाइपर बाहर निकलता दिखाई दे रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 16 Nov 2025 09:50 PM (IST)
सोचिए… आप आधी नींद में सुबह-सुबह बाथरूम में जाते हैं. जैसे ही टॉयलेट सीट के पास पहुंचते हैं. अचानक भीतर से हल्की-सी सरसराहट सुनाई देती है. आप झांककर देखते हैं और दिल धक से रह जाता है. सफेद टॉयलेट सीट की गहराई में से एक खतरनाक रसल वाइपर सरकता हुआ बाहर झांक रहा है. वह भारत के सबसे जहरीले और मौत बनकर उतरने वाले चार बड़े सांपों में से एक है. यही वह क्षण है जब पैरों तले जमीन खिसक जाती है और शरीर सुन्न पड़ जाता है. सोशल मीडिया पर इसी खौफनाक घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक घर के बाथरूम में टॉयलेट सीट के भीतर से एक असली रसल वाइपर बाहर निकलता दिखाई दे रहा है.

टॉयलेट से निकला रसल वाइपर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों और वीडियो ने लोगों के मन में खतरनाक डर पैदा कर दिया है. घटना किसी घर के बाथरूम की बताई जा रही है. जहां टॉयलेट का दरवाजा खोलते ही जहर से भरपूर रसल वाइपर आराम से बैठा हुआ मिल गया. तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सांप का मोटा और गहरे पैटर्न वाला शरीर टॉयलेट के अंदरूनी हिस्से में फंसा हुआ है और उसका सिर धीरे-धीरे बाहर की ओर झांकते हुए हिल रहा है. जैसे ही आसपास कोई कदमों की आहट होती है. वह तुरंत नीचे बने नाले जैसे हिस्से में सरककर छिप जाता है.

 
 
 
 
 
बेहद जानलेवा है ये सांप

रसल वाइपर को भारत का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है. इसका जहर बेहद असरदार होता है और इंसान की जान कुछ ही घंटों में ले सकता है. यही वजह है कि वायरल वीडियो देखकर लोग दहशत में हैं. जंगल क्षेत्रों या खेतों के पास बने घरों में सांपों का नालियों से अंदर आ जाना नया नहीं है. लेकिन रसल वाइपर जैसा खतरनाक विषधर टॉयलेट सीट में दिखाई देना बेहद चौंकाने वाला मामला माना जा रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार यह संभव है कि सांप पानी की पाइपलाइन या ड्रेनेज मार्ग से अंदर आ सकते हैं. जहां उन्हें अंधेरा. नमी और सुरक्षित छिपने की जगह जाती है.

यूजर्स के भी छूटे पसीने

वीडियो को snakehelplinejamshedpur नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो नया डर अनलॉक हो गया भाई. एक और यूजर ने लिखा...भाई अजगर ना समझना, रसल वाइपर है. काटा तो जान जाना पक्का है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सुरक्षित रेस्क्यू कर लें, मारने गए तो आप मारे जाएंगे.

Published at : 16 Nov 2025 09:09 PM (IST)
