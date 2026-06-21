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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video : ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा

Viral Video : ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा

Viral Video: वीडियो में एक शख्स समोसों पर ब्रश से रंग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे खाने में मिलावट से जोड़ रहे हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 21 Jun 2026 12:58 PM (IST)
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Viral Video: समोसा देश के सबसे फेमस स्नैक्स में गिना जाता है. सड़क किनारे की दुकानों से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक, हर जगह इसकी अच्छी-खासी मांग रहती है. इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने समोसा पसंद करने वाले लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में एक शख्स समोसों पर ब्रश से रंग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई है.

कुछ लोग इसे खाने में मिलावट से जोड़ रहे हैं, तो कई यूजर्स का कहना है कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. ऐसे में जब सोशल मीडिया पर समोसों पर रंग लगाए जाने का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों की चिंता बढ़ गई. वीडियो को लेकर अलग-अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं और लोग अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं. 

वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति के सामने बड़े सारे समोसे रखे हुए हैं. उसके पास एक कप में रंग भरा हुआ नजर आता है. वह एक छोटे ब्रश की मदद से समोसों पर रंग लगाता दिखाई देता है. वीडियो देखने पर ऐसा लगता है कि समोसों को तलने की जगह उन पर पेंट किया जा रहा है. यही वजह है कि वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. 

यह भी पढ़ें - Video: गाड़ी के नीचे छिपी थी नन्ही-सी जान, इस पुलिस जवान की तत्परता से बच गई जान- सलाम कर रहे यूजर्स

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए कमेंट्स 

वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने अपनी राय दी है. एक यूजर ने लिखा कि उसे लगता था कम से कम समोसा तो साफ होगा, लेकिन अब यहां भी रंग और मिलावट दिखाई दे रही है. एक अन्य यूजर ने सवाल उठाया कि आखिर समोसे पर रंग करने की जरूरत क्या है और इससे किसी को क्या फायदा होगा. वहीं कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में भी प्रतिक्रिया दी. किसी ने लिखा कि समोसा भी अब गद्दार निकल गया, जबकि कुछ यूजर्स ने कहा कि अब बाहर का खाना बंद ही करना पड़ेगा.   कई लोगों का कहना है कि वीडियो में दिखाई देने वाले समोसे खाने के लिए नहीं बल्कि सजावट या शूटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नकली समोसे हो सकते हैं. कुछ यूजर्स ने दावा किया कि जैसे दुकानों और शो-रूम में नकली फल रखे जाते हैं, उसी तरह ये भी प्रदर्शन के लिए तैयार किए गए मॉडल हो सकते हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह किसी टीवी शो, नाटक या शूटिंग के लिए तैयार किए जा रहे नकली समोसे लग रहे हैं. 

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Published at : 21 Jun 2026 12:58 PM (IST)
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