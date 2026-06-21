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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग50 की उम्र में कॉलेज पहुंचीं 'मम्मी', 35 साल बाद दिया बैक का एग्जाम, बेटा बोला ऑल द बेस्ट- वीडियो वायरल

50 की उम्र में कॉलेज पहुंचीं 'मम्मी', 35 साल बाद दिया बैक का एग्जाम, बेटा बोला ऑल द बेस्ट- वीडियो वायरल

वीडियो में देखा जा सकता है कि यह बहादुर महिला जैसे ही कॉलेज बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है, वह कैमरे की तरफ देखकर बेहद उत्साह से कहती हैं, "गाइज, आज मेरे कॉलेज में एग्जाम है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Jun 2026 09:43 AM (IST)
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कहते हैं कि कुछ सीखने और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन इस बात को सच कर दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं होती. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई इन 'मम्मी जी' के जज्बे को सलाम कर रहा है. पूरे 35 साल के लंबे अंतराल के बाद एक 50 साल की महिला जब दोबारा कॉलेज की दहलीज पर परीक्षा देने पहुंचीं, तो वहां का नजारा देखने लायक था. उम्र के इस पड़ाव पर भी उनके चेहरे की खुशी, आत्मविश्वास और पढ़ाई के प्रति उनका यह जुनून इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है. इस वीडियो ने साबित कर दिया है कि अगर मन में कुछ पूरा करने की चाह हो, तो उम्र का हर आंकड़ा छोटा पड़ जाता है.

'पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती' का दिखा लाइव नजारा

यह पूरा मामला मंजू नारंग नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किए गए एक वीडियो के बाद चर्चा में आया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है "पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती' आज सच हो गया. 50 साल की उम्र में स्टूडेंट, कॉलेज एग्जाम क्लास". वीडियो को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए इस पर एक फनी टेक्स्ट भी लिखा है "POV: 35 साल हो गए और आप अभी भी अपने बैक पेपर क्लियर कर रहे हैं". इस हल्के-फुल्के मजाक और महिला के सकारात्मक रवैये ने इस वीडियो को हर उम्र के लोगों के लिए खास बना दिया है.

 
 
 
 
 
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जब बेटे ने कैमरे के पीछे से कहा 'ऑल द बेस्ट'

वीडियो में देखा जा सकता है कि यह बहादुर महिला जैसे ही कॉलेज बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है, वह कैमरे की तरफ देखकर बेहद उत्साह से कहती हैं, "गाइज, आज मेरे कॉलेज में एग्जाम है और आज मेरी एंट्री कॉलेज में होने वाली है. मैं एग्जाम के लिए जा रही हूं". उनके बोलने के अंदाज में थोड़ी घबराहट लेकिन उससे कहीं ज्यादा आत्मविश्वास झलक रहा था. इसी बीच कैमरे के पीछे से उनके बेटे की आवाज आती है जो अपनी मां का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, "ऑल द बेस्ट". मां-बेटे के बीच का यह खूबसूरत और भावुक पल सोशल मीडिया पर लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है.

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'वाह मम्मी जी तुसी छा गए' यूजर्स ने लुटाया प्यार

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है और लोग इस उम्र में परीक्षा देने के फैसले की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने पंजाबी अंदाज में लिखा, "वाह मम्मी वाह, तुसी तो छा गए यार". वहीं दूसरे यूजर ने क्लासरूम का माहौल इमेजिन करते हुए मजाकिया लहजे में लिखा, "सोचिए अगर एग्जाम के दौरान कोई इस आंटी से आंसर पूछ रहा होगा तो कैसा नजारा होगा". एक और यूजर ने भावुक होकर कमेंट किया, "कितनी खूबसूरत स्टूडेंट हैं, भगवान करे आप अच्छे नंबरों से पास हों, ऑल द बेस्ट मम्मी जी".

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Jun 2026 09:43 AM (IST)
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