Video: गाड़ी के नीचे छिपी थी नन्ही-सी जान, इस पुलिस जवान की तत्परता से बच गई जान- सलाम कर रहे यूजर्स
यह पूरी घटना उत्तराखंड की है, जहां तैनात पुलिस अधिकारी मोहम्मद इरशाद ड्यूटी पर थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर एक कार खड़ी थी और जैसे ही ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाने वाला था.
सोशल मीडिया पर अक्सर पुलिस के सख्त और कड़क अंदाज के वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन इस बार देवभूमि उत्तराखंड से खाकी का एक ऐसा रूप सामने आया है जिसे देखकर आपका दिल पिघल जाएगा. उत्तराखंड पुलिस के एक सतर्क जवान ने अपनी पैनी नजरों और सूझबूझ से सड़क पर खड़े एक वाहन के नीचे छिपे बिल्ली के छोटे से बच्चे को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया. अगर जवान ने सही समय पर गाड़ी को न रुकवाया होता, तो शायद मासूम बेजुबान की जान चली जाती. इस रेस्क्यू का बेहद प्यारा वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, लोग इस पुलिसकर्मी की दयालुता और फर्ज के प्रति उनकी निष्ठा के दीवाने हो गए हैं.
खड़ी गाड़ी के नीचे हलचल देख रुकवा दी कार
यह पूरी घटना उत्तराखंड की है, जहां तैनात पुलिस अधिकारी मोहम्मद इरशाद ड्यूटी पर थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर एक कार खड़ी थी और जैसे ही ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाने वाला था, तभी इरशाद की नजर गाड़ी के नीचे हुई एक हल्की सी हलचल पर पड़ी. खतरे को भांपते हुए उन्होंने बिना एक पल गंवाए तुरंत ड्राइवर को हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया और उसे वहीं जमे रहने को कहा. आसपास खड़े लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन पुलिस का यह जवान पूरी सावधानी के साथ नीचे झुका और गाड़ी के नीचे छिपे खतरे की जांच करने लगा.
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मौत के पहिए के नीचे से सुरक्षित निकाला मासूम
जैसे ही मोहम्मद इरशाद ने गाड़ी के नीचे हाथ डाला, उन्हें वहां एक बेहद छोटा और डरा हुआ बिल्ली का बच्चा छिपा हुआ मिला. वह मासूम इतना छोटा था कि आसानी से किसी की नजर में भी नहीं आ सकता था. अगर कार का पहिया जरा सा भी आगे बढ़ जाता, तो एक बड़ा हादसा हो जाता. इरशाद ने बड़ी ही कोमलता से उस बच्चे को सहलाया और धीरे से उसे कार के नीचे से बाहर निकाल लिया. इसके बाद उन्होंने मासूम को अपनी सुरक्षित गोद में उठा लिया और कार को आगे जाने का इशारा किया. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "घर के सुरक्षित सफर का रास्ता, कार के नीचे आने से एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को बचाया गया".
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'इंसानियत आज भी जिंदा है' पशु प्रेमियों ने जताया आभार
वीडियो के वायरल होते ही पशु प्रेमियों और सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में तारीफों के पुल बांध दिए हैं. एक यूजर ने भावुक होकर लिखा, "आमतौर पर लोग ऐसी छोटी-छोटी चीजों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस जवान ने एक छोटे से बेजुबान के लिए जो किया, उसके लिए इन्हें पूरे दिल से सलाम है". वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "खाकी वर्दी में छिपा यह फरिश्ता है, इस वीडियो ने मेरा दिन बना दिया". एक अन्य यूजर ने ड्राइवरों के लिए संदेश लिखते हुए कमेंट किया, "एनिमल वेलफेयर संस्थाएं भी हमेशा कहती हैं कि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले नीचे जरूर चेक करें, क्योंकि अक्सर बारिश या गर्मी से बचने के लिए जानवर वहां छिप जाते हैं.
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