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छाती से लगाकर के राखी तू मैंने...देहाती बच्चों का ये गाना सुन दिन बन जाएगा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो देहाती बच्चे हरियाणवी गाना गाते दिखाई दे रहे हैं. इन बच्चों ने कच्छा बनियान पहना है और कैमरे पर आकर पूरे जोश के साथ गाना गा रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Sep 2026 11:18 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों दो देहाती बच्चों का वीडियो धमाल मचा रहा है. ठेठ गांव की भाषा और हरियाणवी बोली में ये बच्चे एक दम सादे अंदाज में जिस तरह से गाना गा रहे हैं वो काफी ज्यादा लोगों को चौंका रहा है. वीडियो में बच्चों का अंदाज उनके गाने से ज्यादा उभरकर आ रहा है और जिस लहजे में वे गा रहे हैं वह लहजा वीडियो को और भी ज्यादा मजेदार और क्यूट बना रहा है. वीडियो देखकर अब हर कोई मजेदार कमेंट कर रहा है और खुलकर बच्चों के टैलेंट की तारीफ कर रहा है.

देहाती बच्चों ने गाया हरियाणवी गाना

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो देहाती बच्चे हरियाणवी गाना गाते दिखाई दे रहे हैं. इन बच्चों ने कच्छा बनियान पहना है और कैमरे पर आकर पूरे जोश के साथ गाना गा रहे हैं. बच्चों की आवाज में वाकई दम है और सुर ताल पर गहरी पकड़ दिखाई दे रही है. बच्चे एक साथ ताल से ताल मिलाते हैं और कंठ की गहराई से सुर को लेकर आते हैं. इतनी सी उम्र में ऐसा जज्बा और यह शानदार आवाज वाकई उनके गजब के हुनर की पहचान करा रही है.

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वीडियो में दिखा क्यूट अंदाज

हरियाणवी गाना गाते हुए बच्चे आपस में झगड़ भी पड़ते हैं. होता यूं है कि वीडियो के अंत में एक बच्चा गलत लिरिक्स गा देता है जिस पर छोटा वाला बच्चा उसे तुरंत टोककर कहता है कि तू गलत गा रहा है और इसके बाद वीडियो बंद हो जाता है. बच्चों का यही क्यूट अंदाज अब यूजर्स को काफी भा रहा है और इसे लेकर इंटरनेट यूजर्स मजेदार रिएक्शन भी दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: गणपति पंडाल में फुटबॉल खेलने पहुंचा हाथी, दागे दनादन गोल; देखें वीडियो

यूजर्स बोले, दो भाई दोनों तबाही

वीडियो को durbeshyabau7001 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....दो भाई दोनों तबाही. एक और यूजर ने लिखा...कोई नहीं भाई, मूव ऑन करो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इतनी सी उम्र में गजब का टैलेंट है भाई.

यह भी पढ़ें: Video: भीख मांगने के लिए भिखारी ने अपनाया अनोखा तरीका, लोग बोले-टेक्नोलॉजिया 

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 11:18 AM (IST)
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