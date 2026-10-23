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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगटांगें ऊपर धड़ नीचे, नशे में उल्टे मिले दारोगा जी; वीडियो वायरल

टांगें ऊपर धड़ नीचे, नशे में उल्टे मिले दारोगा जी; वीडियो वायरल

इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तेजी से दुकान की कुर्सी पर उल्टे लेटे वर्दीधारी का वीडियो वायरल. यूजर्स कमेंट्स में पुलिस के अनुशासन और जिम्मेदारी पर उठा रहे सवाल.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Oct 2026 08:27 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक वर्दी पहने पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वायरल वीडियो में खाकी वर्दी पहने एक व्यक्ति कुर्सी पर उल्टा लेटा दिखाई दे रहा है. वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि पुलिसकर्मी शराब के नशे में इस हालत में पहुंच गया. वीडियो सामने आने के बाद लोग पुलिस की जिम्मेदारी और अनुशासन पर सवाल उठा रहे हैं. वहीं, इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

शराब की दुकान पर कुर्सी पर उल्टा लेटा दिखा वर्दीधारी

सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में खाकी वर्दी पहने एक व्यक्ति कुर्सी पर पीछे की ओर उल्टा लेटा नजर आ रहा है. उसके दोनों हाथ फैले हुए हैं और वह सामान्य स्थिति में बैठा हुआ नहीं दिख रहा है. वीडियो में आसपास शराब की दुकान जैसा माहौल नजर आ रहा है. वीडियो के अनुसार पुलिसकर्मी शराब पीने के बाद अपना संतुलन खो बैठा और इसी हालत में कुर्सी पर लुढ़क गया. वीडियो में व्यक्ति की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि वह कुर्सी पर ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा है. इसी वजह से यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है.  

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की वर्दी और जिम्मेदारी को लेकर लोग अपनी राय कमेंट्स के जरिए  रख रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि जिन पुलिसकर्मियों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, उनसे अनुशासन और जिम्मेदारी की उम्मीद भी की जाती है. वहीं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर कानून की रखवाली करने वाला ही ऐसी हालत में दिखाई दे, तो आम जनता उससे क्या उम्मीद करेगी?

कुछ यूजर्स इस वीडियो पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि कानून संभालने वाला ही खुद संभल नहीं पा रहा है. वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह के मामलों की जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर चर्चा जारी है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 23 Oct 2026 08:27 AM (IST)
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