कौन हैं मोहम्मद शम्स आलम? एशियन पैरा गेम्स में लगा महिला से छेड़खानी का आरोप! वापस भारत भेजा

पैरा एशियन गेम्स 2026 में गए भारतीय तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख पर संगीन आरोप लगे हैं. उनके खिलाफ महिला होटल कर्मचारी से कथित यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं, जिसके बाद जापान की पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था. पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया इसके बाद सख्त कदम उठा सकती है, खिलाड़ी पर आजीवन बैन भी लग सकता है.

40 वर्षीय भारतीय तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख के ऊपर एक महिला ने यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, ये महिला होटल स्टाफ है. ये मामला 19 अक्टूबर का है, जिसकी जानकारी गुरुवार को सामने आई. आलम को 20 अक्टूबर को ही डिपोर्ट कर दिया गया था. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया शम्स आलम पर लाइफ टाइम बैन लगाने का विचार कर रही है.

भारतीय दल ने मांगी माफी

ये घटन सोमवार को उस होटल की बताई जा रही है, जहां भारतीय पैरा स्विमिंग टीम रुकी थी. जिस महिला ने आरोप लगाए हैं, वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की हैं. रिपोर्ट के अनुसार महिला शेख के कमरे में काम कर रही थी और तब ये सब हुआ. महिला ने शिकायत की, जिसके बाद जापान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. सोमवार को उन्हें हिरासत में लिया गया, मंगलवार को उन्हें भारत वापस भेज दिया गया.

जापान की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करने की मांग की थी, जिसके बाद स्थानीय समिति ने हस्तक्षेप किया. भारतीय दल ने महिला कर्मचारी से लिखित माफी मांगी और बताया गया कि खिलाड़ी जापान से वापस भेजने की व्यवस्था की जा रही है.

कौन हैं शम्स आलम शेख?

मोहम्मद शम्स आलम शेख बिहार के रहने वाले हैं. वह 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB4 कैटगरी और 100 मीटर बटरफ्लाई S5 में वर्ल्ड नंबर-1 रैंकिंग हासिल कर चुके हैं. उन्होंने 2018 (जकार्ता) में हुए एशियन पैरा गेम्स में 200 मीटर और 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीता था. पिछले साल रेक्याविक इंटरनेशनल गेम्स में उन्होंने 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में गोल्ड जीता था.