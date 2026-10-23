ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी

भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर यूरोप के दोहरे रवैये पर सवाल उठाते हुए विकसित देशों को खरी-खरी सुनाई. उन्होंने कहा कि जिन देशों ने दशकों तक आर्थिक विकास के लिए ऐसी गतिविधियां कीं, जिनसे जलवायु को नुकसान पहुंचा, वे अब विकासशील देशों पर कार्बन उत्सर्जन से जुड़े अतिरिक्त खर्च और व्यापारिक पाबंदियों का बोझ डाल रहे हैं.

गोयल ने सीधे सवाल किया, इस समस्या के लिए सबसे पहले कौन जिम्मेदार है? ओजोन परत को नुकसान कहां पहुंचा? वातावरण में इतना कार्बन किसने छोड़ा? यह समस्या आपने पैदा की है.

अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार करें विकसित देश

गुरुवार को बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में बोलते हुए गोयल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देशों को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए. विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी मदद देने के वादे पर्याप्त रूप से पूरे नहीं हुए हैं. ऐसे में उन पर कार्बन उत्सर्जन से जुड़े अतिरिक्त खर्च थोपना उचित नहीं है. उन्होंने यूरोपीय संघ की कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था (सीबीएएम) और अन्य व्यापारिक प्रतिबंधों पर भी सवाल उठाए. उनके मुताबिक, इनसे यूरोप में उत्पादन महंगा हो सकता है, आम लोगों की जीवन-यापन लागत बढ़ सकती है और वहां के उद्योग वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के मामले में कमजोर पड़ सकते हैं.

India is conscious of and committed to its role in climate action. https://t.co/ONx3nB0ik8 — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 22, 2026

100 अरब डॉलर की मदद का वादा, लेकिन जरूरतें अधूरी

गोयल ने विकसित देशों की ओर से विकासशील देशों को हर साल 100 अरब डॉलर का जलवायु वित्त उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि समृद्ध देशों ने लंबे समय तक जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाली आर्थिक गतिविधियों का लाभ उठाया है. इसलिए जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी निभाने के साथ उन्हें विकासशील देशों और कमजोर द्वीपीय देशों की मदद भी करनी चाहिए.

गोयल ने कहा, सालाना सिर्फ 100 अरब डॉलर. यही प्रतिबद्धता थी. उन्होंने इस सहायता को लेकर असंतोष जताते हुए कहा, ग्यारह साल बाद भी हमें इसका एक पैसा तक नहीं मिला. ये सब सिर्फ वादे हैं.

विकसित देशों की ओर से सालाना 100 अरब डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता 2009 में कोपेनहेगन जलवायु सम्मेलन के दौरान सामने आई थी. इसके लिए 2020 की समयसीमा तय की गई थी, जिसे बाद में 2025 तक बढ़ाया गया. उन्होंने कहा कि विकसित देश कम विकसित देशों की जरूरतें पूरी करने और उनके कार्बन उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों में अपेक्षित सहयोग देने में सफल नहीं रहे हैं.

सीबीएएम से यूरोप पर ही बढ़ेगा आर्थिक बोझ

यूरोप की व्यापार नीति पर निशाना साधते हुए गोयल ने कहा कि कार्बन से जुड़े शुल्क और अन्य प्रतिबंध यूरोपीय उद्योगों की लागत बढ़ा सकते हैं. उन्होंने कहा, आप खुद पर सीबीएएम लागू कर रहे हैं. अपने देश में स्टील लाने पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगा रहे हैं. आप संकट को न्योता दे रहे हैं. इससे आपके यहां जीवन-यापन की लागत बढ़ेगी.

हालांकि, सीबीएएम और 50 प्रतिशत स्टील आयात शुल्क अलग-अलग उपाय हैं. सीबीएएम कोई समान रूप से लागू 50 प्रतिशत शुल्क नहीं है. यूरोपीय संघ की इस व्यवस्था के तहत दायरे में आने वाले आयातित उत्पादों में शामिल कार्बन उत्सर्जन के आधार पर लागत तय की जाती है. यूरोपीय आयोग के अनुसार, इसका उद्देश्य कार्बन लीकेज को रोकना है. यानी सख्त जलवायु नियमों के कारण उत्पादन उन देशों में स्थानांतरित होने से रोकना, जहां उत्सर्जन संबंधी नियम कम कड़े हैं. सीबीएएम की निर्णायक व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से लागू हुई.

गोयल ने कहा कि यूरोप लगातार नए नियम जोड़कर अपने उद्योगों पर बोझ बढ़ा रहा है. उन्होंने कहा, हमने तो गिनती ही छोड़ दी है. आप लगातार नियम बढ़ाते जा रहे हैं, अपने उद्योगों पर बोझ डाल रहे हैं और खुद को प्रतिस्पर्धा के लिहाज से कमजोर बना रहे हैं.

सामग्री महंगी होने का असर आम लोगों तक

गोयल ने चेतावनी दी कि स्टील, एल्युमीनियम और सीमेंट की लागत बढ़ने का असर यूरोप की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी पड़ेगा. बंदरगाहों, हवाई अड्डों, राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, बिजली-पानी की सुविधाओं और जलापूर्ति पाइपलाइन के निर्माण में इन सामग्रियों का इस्तेमाल होता है. इनके महंगे होने से निर्माण लागत बढ़ सकती है, जिसका असर आखिरकार आम लोगों और कारोबार पर भी पड़ सकता है.

उन्होंने व्यापारिक साझेदारों पर एकतरफा प्रतिबंध लगाने के संभावित नतीजों को लेकर भी आगाह किया. गोयल के मुताबिक, एक देश अगर नए नियम बनाकर दूसरे देश के कारोबार को रोकता है, तो जवाब में दूसरा देश भी ऐसे कदम उठा सकता है, जिससे पहले देश के व्यवसायों को नुकसान होगा. उन्होंने कहा कि इस तरह की नीतियों से यूरोपीय कंपनियों के लिए वैश्विक बाजार में मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है. उनके अनुसार, यूरोप का ऑटोमोबाइल उद्योग पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहा है.

भारत की जरूरतें और ऐतिहासिक जिम्मेदारी का सवाल

गोयल ने कहा कि जलवायु संबंधी जिम्मेदारियां तय करते समय देशों की आबादी, आर्थिक समृद्धि और ऐतिहासिक उत्सर्जन को ध्यान में रखना जरूरी है. भारत को 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा, भोजन और सुरक्षा संबंधी जरूरतें पूरी करनी हैं. उन्होंने कहा, “मुझे 140 करोड़ लोगों की जरूरतें पूरी करनी हैं. मुझे उनकी ऊर्जा और भोजन की जरूरतें पूरी करनी हैं और यह भी सुनिश्चित करना है कि मेरा देश सुरक्षित रहे.”

उन्होंने साथ ही भारत के स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा, इन सबके बावजूद हमारा स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले कार्यक्रमों में से एक है.

व्यापार समझौतों में निष्पक्षता पर जोर

व्यापारिक संबंधों पर गोयल ने कहा कि भारत ऐसे समझौतों के पक्ष में है, जिनमें दोनों पक्षों की ताकत और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का लाभ मिले. उन्होंने कहा, हम जिन भी साझेदारों के साथ काम कर रहे हैं, उन सभी के साथ हमारे समझौते निष्पक्ष, समान और संतुलित हैं.

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