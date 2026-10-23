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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?

दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?

IMD का अनुमान है  कि 24 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना बनी हुई है. इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं. अगर बारिश होती है तो हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल सकता है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 23 Oct 2026 08:12 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में हवा प्रदूषित बनी हुई है. शुक्रवार (23 अक्टूबर की सुबह को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 222 दर्ज किया गया है, जोकि खराब श्रेणी में आता है. वहीं, कुछ इलाकों में इससे भी अधिक AQI रिकॉर्ड किया गया है. मुंडका में तो AQI 488 के आसपास, एम्स (AIIMS) में AQI 255 तक दर्ज किया गया. हालांकि, जल्द ही दिल्ली-एनसीआर में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि एक नया 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है.  

भारतीय मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है  कि 24 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर, यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है. यहां इस दौरान 70- 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं. जिस तरह से दिल्ली-एनसीआर में हवा का स्तर खराब हो रहा है अगर बारिश होती है तो हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल सकता है.

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आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, आज शुक्रवार (23 अक्टूबर) को आसमान साफ और शुष्क रहने वाला है. हालांकि, सुबह और रात को तापमान में गिरावट से ठंड धीरे-धीरे बढ़ रही है. आज दिन के समय में शहर का अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. IMD के अनुसार, सुबह के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति जीरो से पांच किमी प्रति घंटा रहेगी.  

विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इसमें 1-3 डिग्री का बदलाव देखने को मिल सकता है.  विभाग का अनुमान है कि अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, लेकिन उसके बाद इसमें 1-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ  सकती है. 

गुरुवार को कैसा रहा मौसम?

IMD के अनुसार, गुरुवार (22 अक्टूबर) को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रहा. सबसे कम अधिकतम तापमान मयूर विहार में 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. गुरुवार की सुबह 7 बजे औसत AQI 257 दर्ज किया गया था, जबकि 10:30 तक ये 299 तक पहुंच गया था. 

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30-33 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 10-15 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलीं.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 23 Oct 2026 08:12 AM (IST)
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