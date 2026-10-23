दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?

दिल्ली-एनसीआर में हवा प्रदूषित बनी हुई है. शुक्रवार (23 अक्टूबर की सुबह को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 222 दर्ज किया गया है, जोकि खराब श्रेणी में आता है. वहीं, कुछ इलाकों में इससे भी अधिक AQI रिकॉर्ड किया गया है. मुंडका में तो AQI 488 के आसपास, एम्स (AIIMS) में AQI 255 तक दर्ज किया गया. हालांकि, जल्द ही दिल्ली-एनसीआर में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि एक नया 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि 24 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर, यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है. यहां इस दौरान 70- 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं. जिस तरह से दिल्ली-एनसीआर में हवा का स्तर खराब हो रहा है अगर बारिश होती है तो हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल सकता है.

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आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, आज शुक्रवार (23 अक्टूबर) को आसमान साफ और शुष्क रहने वाला है. हालांकि, सुबह और रात को तापमान में गिरावट से ठंड धीरे-धीरे बढ़ रही है. आज दिन के समय में शहर का अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. IMD के अनुसार, सुबह के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति जीरो से पांच किमी प्रति घंटा रहेगी.

विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इसमें 1-3 डिग्री का बदलाव देखने को मिल सकता है. विभाग का अनुमान है कि अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, लेकिन उसके बाद इसमें 1-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है.

IMD के अनुसार, गुरुवार (22 अक्टूबर) को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रहा. सबसे कम अधिकतम तापमान मयूर विहार में 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. गुरुवार की सुबह 7 बजे औसत AQI 257 दर्ज किया गया था, जबकि 10:30 तक ये 299 तक पहुंच गया था.

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19-20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30-33 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 10-15 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलीं.

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