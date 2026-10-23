मुंबई में कटेंगे 1524 पेड़! GMLR प्रोजेक्ट के लिए मुंबईकरों की सेहत पर खतरा

मुंबई में गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) प्रोजेक्ट को लेकर पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव सामने आने के बाद पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ गई है. इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 1,524 पेड़ों को लेकर प्रस्ताव रखा गया है. इसमें 695 पेड़ों को काटने और 666 पेड़ों का दूसरी जगह पुनर्रोपण करने की योजना है. पेड़ों की कटाई से शहर के पर्यावरण और हवा की गुणवत्ता पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. इसका सीधा असर मुंबई में रहने वाले लोगों की सेहत पर भी पड़ सकता है.

GMLR प्रोजेक्ट का मकसद गोरेगांव और मुलुंड के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाना है. हालांकि, इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव सामने आने के बाद इस पर सवाल उठने लगे हैं. प्रस्ताव के मुताबिक, 695 पेड़ों को काटा जाना है, जबकि 666 पेड़ों को दूसरी जगह लगाया जाएगा.

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पर्यावरण से जुड़े लोगों का मानना है कि पेड़ों की कटाई का असर सिर्फ हरियाली तक सीमित नहीं रहेगा. इससे आसपास के इलाकों के पर्यावरण और हवा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है.

हवा खराब हुई तो मुंबईकरों की सेहत पर पड़ेगा असर

मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में पेड़ हवा को साफ रखने और गर्मी के असर को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका है. अगर इससे हवा की गुणवत्ता खराब होती है, तो लोगों को सांस लेने से जुड़ी परेशानियों का खतरा भी बढ़ सकता है.

वॉचडॉग फाउंडेशन ने BMC से की प्रस्ताव वापस लेने की मांग

पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव का विरोध करते हुए वॉचडॉग फाउंडेशन ने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है. फाउंडेशन ने कहा है कि प्रोजेक्ट के लिए दूसरे रास्तों और विकल्पों पर भी विचार किया जाना चाहिए, ताकि विकास के साथ पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके.

फाउंडेशन के ट्रस्टी गॉडफ्रे पिमेंडा ने इस मामले में BMC प्रशासन और पर्यावरण विभाग को पत्र लिखा है. नागरिकों से पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव मांगे जाने के बाद यह पत्राचार किया गया है.

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अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन पेड़ों को बचाने के लिए किसी वैकल्पिक रास्ते पर विचार करेगा या GMLR प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव आगे बढ़ेगा. इस फैसले पर पर्यावरण प्रेमियों और मुंबईकरों की नजर रहेगी.