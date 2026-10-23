Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में कटेंगे 1524 पेड़! GMLR प्रोजेक्ट के लिए मुंबईकरों की सेहत पर खतरा

मुंबई में कटेंगे 1524 पेड़! GMLR प्रोजेक्ट के लिए मुंबईकरों की सेहत पर खतरा

मुंबई के GMLR प्रोजेक्ट के लिए 1,524 पेड़ों पर संकट, 695 पेड़ काटने के प्रस्ताव पर वॉचडॉग फाउंडेशन ने BMC से विकल्प तलाशने की मांग की.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 23 Oct 2026 09:58 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) प्रोजेक्ट को लेकर पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव सामने आने के बाद पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ गई है. इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 1,524 पेड़ों को लेकर प्रस्ताव रखा गया है. इसमें 695 पेड़ों को काटने और 666 पेड़ों का दूसरी जगह पुनर्रोपण करने की योजना है. पेड़ों की कटाई से शहर के पर्यावरण और हवा की गुणवत्ता पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. इसका सीधा असर मुंबई में रहने वाले लोगों की सेहत पर भी पड़ सकता है.

GMLR प्रोजेक्ट का मकसद गोरेगांव और मुलुंड के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाना है. हालांकि, इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव सामने आने के बाद इस पर सवाल उठने लगे हैं. प्रस्ताव के मुताबिक, 695 पेड़ों को काटा जाना है, जबकि 666 पेड़ों को दूसरी जगह लगाया जाएगा.

आजम खान से केवल इसलिए मिलना चाहते थे अखिलेश? AIMIM के वारिस पठान ने किया ये दावा

पर्यावरण से जुड़े लोगों का मानना है कि पेड़ों की कटाई का असर सिर्फ हरियाली तक सीमित नहीं रहेगा. इससे आसपास के इलाकों के पर्यावरण और हवा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है.

हवा खराब हुई तो मुंबईकरों की सेहत पर पड़ेगा असर

मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में पेड़ हवा को साफ रखने और गर्मी के असर को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका है. अगर इससे हवा की गुणवत्ता खराब होती है, तो लोगों को सांस लेने से जुड़ी परेशानियों का खतरा भी बढ़ सकता है.

वॉचडॉग फाउंडेशन ने BMC से की प्रस्ताव वापस लेने की मांग

पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव का विरोध करते हुए वॉचडॉग फाउंडेशन ने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है. फाउंडेशन ने कहा है कि प्रोजेक्ट के लिए दूसरे रास्तों और विकल्पों पर भी विचार किया जाना चाहिए, ताकि विकास के साथ पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके.

फाउंडेशन के ट्रस्टी गॉडफ्रे पिमेंडा ने इस मामले में BMC प्रशासन और पर्यावरण विभाग को पत्र लिखा है. नागरिकों से पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव मांगे जाने के बाद यह पत्राचार किया गया है.

मुंबई में कनेक्टिविटी को रफ्तार, CM फडणवीस ने किया 3 पुलों का लोकार्पण

अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन पेड़ों को बचाने के लिए किसी वैकल्पिक रास्ते पर विचार करेगा या GMLR प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव आगे बढ़ेगा. इस फैसले पर पर्यावरण प्रेमियों और मुंबईकरों की नजर रहेगी.

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सूखे के बीच किसानों को विदेश भेजेगी सरकार, करोड़ों रुपये करेगी खर्च
महाराष्ट्र: सूखे के बीच किसानों को विदेश भेजेगी सरकार, करोड़ों रुपये करेगी खर्च
महाराष्ट्र
आजम खान से केवल इसलिए मिलना चाहते थे अखिलेश? AIMIM के वारिस पठान ने किया ये दावा
आजम खान से केवल इसलिए मिलना चाहते थे अखिलेश? AIMIM के वारिस पठान ने किया ये दावा
महाराष्ट्र
मुंबई में कनेक्टिविटी को रफ्तार, CM फडणवीस ने किया 3 पुलों का लोकार्पण
मुंबई में कनेक्टिविटी को रफ्तार, CM फडणवीस ने किया 3 पुलों का लोकार्पण
महाराष्ट्र
बीजेपी MLC का निशाना, '...तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे राज ठाकरे'
बीजेपी MLC का निशाना, '...तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे राज ठाकरे'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भाई, हमारी चिंता छोड़ो, टोकरा उठाओ और...', कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने PM मोदी से क्या कहा?
'भाई, हमारी चिंता छोड़ो, टोकरा उठाओ और...', कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने PM मोदी से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो औलाद की तरह...', अखिलेश से मुलाकात के बाद बोलीं आजम खान की पत्नी
'वो औलाद की तरह...', अखिलेश से मुलाकात के बाद बोलीं आजम खान की पत्नी
विश्व
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में सुबह-सुबह कांपी धरती, तिब्बत में देर रात भूकंप से 16 की मौत
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में सुबह-सुबह कांपी धरती, तिब्बत में देर रात भूकंप से 16 की मौत
स्पोर्ट्स
ईरान का राष्ट्रगान बजने से विवाद...एशियन पैरा गेम्स अधिकारी ने मांगी माफी
ईरान का राष्ट्रगान बजने से विवाद...एशियन पैरा गेम्स अधिकारी ने मांगी माफी
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बन पाई तमन्ना भाटिया की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
'द वन' बन पाई तमन्ना की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
इंडिया
आंध्र प्रदेश में बवाल! निकाय चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा, YSR कांग्रेस का TDP पर आरोप
आंध्र प्रदेश में बवाल! निकाय चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा, YSR कांग्रेस का TDP पर आरोप
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
बिहार
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget