Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगऑफिसर के मुंंह पर चालान फाड़कर फेंका, नहीं दिया फाइन; अब लगा 2.87 लाख का जुर्माना

ऑफिसर के मुंंह पर चालान फाड़कर फेंका, नहीं दिया फाइन; अब लगा 2.87 लाख का जुर्माना

ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में पार्किंग का चालान महिला अधिकारी की ओर दो बार फेंकना एक 58 वर्षीय शख्स को भारी पड़ गया. कोर्ट ने उसे करीब 2.87 लाख रुपये की रकम चुकाने का आदेश दिया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Oct 2026 08:56 PM (IST)
Preferred Sources

गलत जगह गाड़ी खड़ी करने पर मिला चालान किसी को भी बुरा लग सकता है, लेकिन उसका गुस्सा सामने खड़े अधिकारी पर निकालना ब्रिटेन के एक व्यक्ति को बहुत महंगा पड़ गया. कॉर्नवॉल के 58 साल के स्टीफन लैंग ने पार्किंग का चालान महिला ट्रैफिक अधिकारी की तरफ फेंक दिया था. मामला अदालत तक जा पहुंचा और अब उन्हें जुर्माने और खर्च को मिलाकर करीब 2.87 लाख रुपये चुकाने होंगे. पूरी हरकत कैमरों में कैद हुई थी, इसलिए उनके पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं रही.

कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

यह घटना कॉर्नवॉल के कैम्बोर्न इलाके की है, जहां रहने वाले स्टीफन ने अपनी कार गलत तरीके से खड़ी कर दी थी, जिस पर ट्रैफिक अधिकारी ने चालान लगा दिया. स्टीफन ने कार की विंडस्क्रीन से चालान उतारा और महिला अधिकारी की तरफ फेंककर वहां से चले गए. कुछ देर बाद जब वह लौटे, तब तक अधिकारी जमीन पर पड़ा चालान उठाकर उसे फिर से गाड़ी पर लगाने की कोशिश कर रही थीं. इस पर स्टीफन ने चालान दोबारा निकाला, उसे मरोड़कर अधिकारी पर फिर फेंक दिया. दोनों बार की हरकत अधिकारी के बॉडी कैमरे और पार्किंग में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई. 

यह भी पढ़ें : Collab हो गया...भारत-पाक के स्कैमर्स ने मिल लूटा कनाडा का बैंक

सुनवाई और जुर्माने का पूरा हिसाब

काउंसिल ने कूड़ा फैलाने के मामले में स्टीफन को पहले 250 पाउंड जुर्माने का नोटिस दिया था. उन्होंने यह रकम जमा नहीं की, तो मामला कोर्ट पहुंच गया. 14 अक्टूबर 2026 को ट्रूरो मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई, पर स्टीफन हाजिर नहीं हुए, इसलिए अदालत ने उनकी गैरमौजूदगी में ही उन्हें दोषी ठहरा दिया. कुल रकम करीब 2.87 लाख रुपये बनी, जिसका हिसाब यह है 250 पाउंड लगभग 31,733 रुपये का जुर्माना, 1,920.90 पाउंड  करीब 2.43 लाख रुपये कानूनी खर्च और 100 पाउंड लगभग 12,693 रुपये पीड़ित से जुड़ा अतिरिक्त शुल्क यानी सिर्फ 250 पाउंड का जुर्माना टालना उन्हें कई गुना भारी पड़ गया.

काउंसिल का सख्त संदेश

कॉर्नवॉल काउंसिल में सामुदायिक सुरक्षा और जन स्वास्थ्य की कैबिनेट सदस्य  ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सार्वजनिक जगह पर कचरा फैलाना और ड्यूटी कर रहे अधिकारी के साथ आक्रामक तरीके से पेश आना किसी भी हाल में मंजूर नहीं है. काउंसिल ने साफ संदेश दिया कि अपना काम कर रहे कर्मचारियों से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. 

यह भी पढ़ें :'आ बैल मुझे मार!' चौक पर बैठे चाचा ने बैल को मारा लट्ठ, हो गया कांड

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 22 Oct 2026 08:56 PM (IST)
Tags :
Trending News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
20 साल की जेल... बटर चिकन स्टफ्ड इडली हुई वायरल, मेन्यू देख भड़के यूजर्स
20 साल की जेल... बटर चिकन स्टफ्ड इडली हुई वायरल, मेन्यू देख भड़के यूजर्स
ट्रेंडिंग
बूढ़ी दादी को भाई ने दिया बर्थडे सरप्राइज, वीडियो देख इमोशनल हुआ इंटरनेट
बूढ़ी दादी को भाई ने दिया बर्थडे सरप्राइज, वीडियो देख इमोशनल हुआ इंटरनेट
ट्रेंडिंग
हर की पैडी में जलविहीन हुई गंगा! प्रकट हुई अंग्रेजों के जमाने की रेलवे लाइन; वीडियो वायरल
हर की पैडी में जलविहीन हुई गंगा! प्रकट हुई अंग्रेजों के जमाने की रेलवे लाइन; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
लंका दहन के लिए पूंछ में नहीं लगी आग, यूजर्स बोले- E20 यूज किया क्या?
लंका दहन के लिए पूंछ में नहीं लगी आग, यूजर्स बोले- E20 यूज किया क्या?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रामायण इवेंट में रणबीर ने मांगी माफी, जानिए क्या थी उनकी गलती? (22.10.26)
Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तिब्बत में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर 7.0 रही तीव्रता
तिब्बत में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर 7.0 रही तीव्रता
बिहार
MLC चुनाव: अनंत सिंह से सूरजभान तक, किस कैंडिडेट के समर्थन में कौन बाहुबली?
MLC चुनाव: अनंत सिंह से सूरजभान तक, किस कैंडिडेट के समर्थन में कौन बाहुबली?
इंडिया
PM आवास के पास 'रेस कोर्स मस्जिद' को नोटिस, जानें वक्फ बोर्ड में कब से दर्ज और अभी क्या स्थिति?
PM आवास के पास 'रेस कोर्स मस्जिद' को नोटिस, जानें वक्फ बोर्ड में कब से दर्ज और अभी क्या स्थिति?
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने किसे दिया जीत का क्रेडिट? जानें ऐतिहासिक जीत के बाद क्या बोले भारतीय?
श्रेयस अय्यर ने किसे दिया जीत का क्रेडिट? जानें ऐतिहासिक जीत के बाद क्या बोले भारतीय?
बॉलीवुड
'कभी उनको शराब पीते...', दलेर मेहंदी को लेकर उत्तराखंड मिनिस्टर पर भड़के सुदेश लहरी
'कभी उनको शराब पीते...', दलेर मेहंदी को लेकर उत्तराखंड मिनिस्टर पर भड़के सुदेश लहरी
इंडिया
'कनॉट प्लेस में नेहा बोरा ने नहीं बुलाया था प्रोटेस्ट', हाईकोर्ट में बड़ा दावा
'कनॉट प्लेस में नेहा बोरा ने नहीं बुलाया था प्रोटेस्ट', हाईकोर्ट में बड़ा दावा
नौकरी
MP में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान, युवाओं के लिए बड़ा मौका
MP में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान, युवाओं के लिए बड़ा मौका
विश्व
‘शांति के लिए फौरन कदम’ PM मोदी-नेतन्याहू की फोन पर बात, पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा
‘शांति के लिए फौरन कदम’ PM मोदी-नेतन्याहू की फोन पर बात, पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget