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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग20 साल की जेल... बटर चिकन स्टफ्ड इडली हुई वायरल, मेन्यू देख भड़के यूजर्स

20 साल की जेल... बटर चिकन स्टफ्ड इडली हुई वायरल, मेन्यू देख भड़के यूजर्स

आपने इडली के बारे में तो कई बार सुना होगा] लेकिन क्या आपने कभी इडली और बटर चिकन का अनोखे मेल के बारे में सुना है? सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही प्रयोग वायरल हो रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Oct 2026 05:13 PM (IST)
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इडली का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में साउथ इंडिया घूमने लगता है. सॉफ्ट, सफेद और भाप में पकी हुई इडली, साथ में सांभर और नारियल की चटनी हर किसी को पसंद आती है, लेकिन अगर इसी इडली के अंदर बटर चिकन भर दिया जाए तो? इंटरनेट पर इन दिनों ऐसा ही एक फूड एक्सपेरिमेंट चर्चा का विषय बना हुआ है. बटर चिकन स्टफ्ड इडली के नाम से सामने आए इस फ्यूजन ने लोगों को हैरान करने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर बहस भी छेड़ दी है.

मामला तब तेजी से वायरल हुआ जब एक सोशल मीडिया यूजर ने इस डिश की तस्वीर शेयर करते हुए फूड डिलीवरी स्टार्टअप Swish को टैग किया. पोस्ट के साथ मजाकिया अंदाज में इसे बनाने वालों के लिए 20 साल की जेल जैसी बात लिखी गई. इसके बाद देखते ही देखते पोस्ट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई.

इडली में भर दिया बटर चिकन

यह डिश अपने नाम की तरह ही है, इडली के पारंपरिक रूप को बदलकर उसके अंदर बटर चिकन की फिलिंग दी गई है. यानी एक तरफ दक्षिण भारत का बेहद लोकप्रिय नाश्ता और दूसरी तरफ उत्तर भारतीय स्वाद में मशहूर क्रीमी चिकन ग्रेवी. दोनों को एक साथ परोसने का यह प्रयोग ही इंटरनेट की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बन गया. इडली आमतौर पर चावल और दाल के फर्मेंटेड बैटर से तैयार की जाती है और इसे हल्का, सॉफ्ट तथा आसानी से पचने वाला नाश्ता माना जाता है. वहीं बटर चिकन अपने गाढ़े, मसालेदार और क्रीमी स्वाद के लिए जाना जाता है.

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यूजर्स से दे रहे प्रतिक्रिया

डिश वायरल होते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटता नजर आया. एक तरफ ऐसे यूजर्स थे जिन्हें इडली के साथ किया गया यह प्रयोग बिल्कुल पसंद नहीं आया. कुछ लोगों ने इसे पारंपरिक इडली के साथ ज्यादती तक बता दिया. दरअसल, भारत में खाना सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि परंपरा और भावनाओं से भी जुड़ा है. इडली दक्षिण भारतीय खानपान की पहचान मानी जाती है. इसलिए जब उसके पारंपरिक रूप में बड़ा बदलाव किया गया तो कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया. किसी ने मजाक में सजा की बात की तो किसी ने कहा कि फ्यूजन के नाम पर हर पारंपरिक डिश को बदलने की जरूरत नहीं है. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इस प्रयोग को पसंद भी किया. कुछ यूजर्स ने तो इसे चिकन स्टफ्ड बाओ जैसी डिश से जोड़ते हुए कहा कि देखने में यह उतनी भी खराब नहीं लगती.

ट्रोलिंग के बाद ट्राई भी किया

दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेट पर केवल तस्वीर देखकर प्रतिक्रिया देने वाले ही नहीं थे. रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ लोगों ने इस डिश को ट्राई करने का दावा भी किया और स्वाद को लेकर अलग-अलग राय दी. यानी सोशल मीडिया पर जितनी बहस हुई, उतना ही लोगों ने उसे ट्राई भी किया. यही फूड फ्यूजन की खासियत है. कोई नया कॉम्बिनेशन जितना अजीब दिखाई देता है, उतनी ही तेजी से वह लोगों का ध्यान खींच लेता है. पिछले कुछ समय में तंदूरी पिज्जा, मसाला मैकरोनी और गुलाब जामुन तिरामिसु जैसे कई प्रयोग भी इसी वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 22 Oct 2026 05:13 PM (IST)
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