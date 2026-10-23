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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचेकपोस्ट पर पुलिस वाले ने मांगा चाय-पानी का खर्च, ट्रक वाले ने पकड़ाया कप

चेकपोस्ट पर पुलिस वाले ने मांगा चाय-पानी का खर्च, ट्रक वाले ने पकड़ाया कप

चेकपोस्ट पर पुलिसकर्मी और ट्रक ड्राइवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें चाय-पानी का खर्च मांगने पर ड्राइवर ने पैसे की जगह कप थमा दिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Oct 2026 06:46 AM (IST)
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सड़क पर ट्रकों की जांच के दौरान कई बार पुलिसकर्मियों और ड्राइवरों के बीच बातचीत होती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि चेकपोस्ट पर एक पुलिसकर्मी ने ट्रक ड्राइवर से चाय-पानी के खर्च की मांग की. इस पर ड्राइवर ने पैसे देने के बजाय उसे कप ही थमा दिया. ड्राइवर के इस अंदाज को लेकर लोग वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

पुलिसकर्मी ने मांगा चाय-पानी का खर्च

वीडियो के अनुसार , ट्रक ड्राइवर जब चेकपोस्ट से गुजर रहा था, तब पुलिसकर्मी ने उससे चाय-पानी के खर्च की मांग की. आमतौर पर चाय-पानी का खर्च कहकर अतिरिक्त पैसे मांगने की बात कही जाती है. इस मामले में दावा है कि ड्राइवर ने पैसे देने के बजाय पुलिसकर्मी को कप पकड़ा दिया. 

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वीडियो में सड़क किनारे खड़े दिखे ट्रक

वीडियो में सड़क किनारे कई ट्रक खड़े दिखाई दे रहे हैं. एक दृश्य में पुलिस की वर्दी पहने कर्मचारी ट्रक ड्राइवर के साथ नजर आता है. दूसरे दृश्य में एक पुलिसकर्मी कैमरे के सामने दिखाई देता है. आसपास सड़क और ट्रकों का माहौल दिख रहा है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को चेकपोस्ट पर चाय-पानी के खर्च की कथित मांग से जोड़कर शेयर किया जा रहा है. 

 सोशल मीडिया पर लोग दे रहे प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर कमेंट्स से अपनी राय रख रहे हैं. कुछ लोग ट्रक ड्राइवर के जवाब की चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ चेकपोस्ट पर अतिरिक्त पैसे मांगे जाने के दावे पर सवाल उठा रहे हैं. ट्रक चालकों को सड़क पर कई जगह जांच से गुजरना पड़ता है. ऐसे में इस तरह के वीडियो से पुलिस की कार्यशैली और चेकपोस्ट पर होने वाली जांच को लेकर चर्चा का विषय बन गया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 23 Oct 2026 06:46 AM (IST)
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