चेकपोस्ट पर पुलिस वाले ने मांगा चाय-पानी का खर्च, ट्रक वाले ने पकड़ाया कप

सड़क पर ट्रकों की जांच के दौरान कई बार पुलिसकर्मियों और ड्राइवरों के बीच बातचीत होती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि चेकपोस्ट पर एक पुलिसकर्मी ने ट्रक ड्राइवर से चाय-पानी के खर्च की मांग की. इस पर ड्राइवर ने पैसे देने के बजाय उसे कप ही थमा दिया. ड्राइवर के इस अंदाज को लेकर लोग वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

पुलिसकर्मी ने मांगा चाय-पानी का खर्च

वीडियो के अनुसार , ट्रक ड्राइवर जब चेकपोस्ट से गुजर रहा था, तब पुलिसकर्मी ने उससे चाय-पानी के खर्च की मांग की. आमतौर पर चाय-पानी का खर्च कहकर अतिरिक्त पैसे मांगने की बात कही जाती है. इस मामले में दावा है कि ड्राइवर ने पैसे देने के बजाय पुलिसकर्मी को कप पकड़ा दिया.

📍थराद, गुजरात ‘चाय-पानी’ माँगा तो ड्राइवर ने सच में चाय थमा दी! ☕ वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी पर ₹500–₹1,000 माँगने का आरोप है। 🚨 @GujaratPolice @CMOGuj वीडियो की जाँच करिए और आरोप सही मिलने पर कार्रवाई कीजिए। चेकपोस्ट पर वसूली क्यों? #Gujarat आधिकारिक हैंडल जाँचे गए हैं। — खुरपेंची ढांचे (@Khurpenchinfra) October 22, 2026

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वीडियो में सड़क किनारे खड़े दिखे ट्रक

वीडियो में सड़क किनारे कई ट्रक खड़े दिखाई दे रहे हैं. एक दृश्य में पुलिस की वर्दी पहने कर्मचारी ट्रक ड्राइवर के साथ नजर आता है. दूसरे दृश्य में एक पुलिसकर्मी कैमरे के सामने दिखाई देता है. आसपास सड़क और ट्रकों का माहौल दिख रहा है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को चेकपोस्ट पर चाय-पानी के खर्च की कथित मांग से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर लोग दे रहे प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर कमेंट्स से अपनी राय रख रहे हैं. कुछ लोग ट्रक ड्राइवर के जवाब की चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ चेकपोस्ट पर अतिरिक्त पैसे मांगे जाने के दावे पर सवाल उठा रहे हैं. ट्रक चालकों को सड़क पर कई जगह जांच से गुजरना पड़ता है. ऐसे में इस तरह के वीडियो से पुलिस की कार्यशैली और चेकपोस्ट पर होने वाली जांच को लेकर चर्चा का विषय बन गया है.

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