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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़

'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़

भारत ने एक बार फिर यूएन में पाकिस्तान को आईना दिखाया है. याद दिलाया है कि पाकिस्तान के पास भारत के जम्मू-कश्मीर और उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 23 Oct 2026 10:35 AM (IST)
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आतंकवाद, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान के दोहरा चेहरा एक बार फिर सबके सामने आ गया है. भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ठोस सबूत दिखाते हुए एक बार फिर याद दिलाया है कि पाकिस्तान के पास भारत के जम्मू-कश्मीर और उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने 'असाधारण परिस्थितियों में अंतिम संस्कार के अधिकारों' के विषय पर, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता से जुड़े विशेष प्रतिवेदक (स्पेशल रैपोर्टियर) के साथ हुई बातचीत में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाया है.

ग्लोबल साउथ को जिम्मेदार ठहराया
भाविका ने कहा, रिपोर्ट में COVID-19 के दौरान हुई सभी गलत प्रैक्टिस के लिए केवल 'ग्लोबल साउथ' को जिम्मेदार ठहराया गया है, जबकि विकसित देशों में भी ऐसी ही दुखद स्थितियां देखने को मिलीं. जिनकी ओर पूरी तरह अनदेखी कर दी गई है. उन आतंकवादियों के अधिकारों की पुरजोर वकालत की गई, जो सबसे पवित्र मानवाधिकार- यानी जीने के अधिकार का ही उल्लंघन करते हैं.

पाकिस्तान को जमकर लताड़ा
भाविका ने आगे कहा, ये बड़ी विडंबना की बात है कि जो देश 1999 में कारगिल की लड़ाई में मारे गए अपने ही सैनिकों के शवों को स्वीकार करने तक को तैयार नहीं था वो आज आस्था, धार्मिक स्वतंत्रता और दफनाने के अधिकारों पर बड़े जोश के साथ बात कर रहा है. उन्होंने पाकिस्तान के प्रतिनिधि को याद दिलाया कि भारतीय सेना ने ही कई पाकिस्तानी सैनिकों को पूरे सैन्य सम्मान और इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार दफनाया था.

भाविका ने पाकिस्तान को लाह दी कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को लेकर जो उनका गहरा जुनून है, उसे अपने अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के हिस्सों (जैसे रावलकोट) में हो रहे विकास कार्यों की ओर मोड़ना चाहिए.

पाकिस्तान में कई अल्पसंख्यक समुदायों की संख्या घट रही है और उनके अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है. जो देश अपने ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, उसे भारत को उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

ये भी पढ़ें: भारत-चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर टकराव, ITBP डीजी का बड़ा खुलासा

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 23 Oct 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
UN Pakistan INDIA
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