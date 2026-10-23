'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़

आतंकवाद, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान के दोहरा चेहरा एक बार फिर सबके सामने आ गया है. भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ठोस सबूत दिखाते हुए एक बार फिर याद दिलाया है कि पाकिस्तान के पास भारत के जम्मू-कश्मीर और उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने 'असाधारण परिस्थितियों में अंतिम संस्कार के अधिकारों' के विषय पर, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता से जुड़े विशेष प्रतिवेदक (स्पेशल रैपोर्टियर) के साथ हुई बातचीत में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाया है.

ग्लोबल साउथ को जिम्मेदार ठहराया

भाविका ने कहा, रिपोर्ट में COVID-19 के दौरान हुई सभी गलत प्रैक्टिस के लिए केवल 'ग्लोबल साउथ' को जिम्मेदार ठहराया गया है, जबकि विकसित देशों में भी ऐसी ही दुखद स्थितियां देखने को मिलीं. जिनकी ओर पूरी तरह अनदेखी कर दी गई है. उन आतंकवादियों के अधिकारों की पुरजोर वकालत की गई, जो सबसे पवित्र मानवाधिकार- यानी जीने के अधिकार का ही उल्लंघन करते हैं.

#IndiaAtUN Bhavika Mangalanandan, First Secretary, took part in the interactive dialogue with the Special Rapporteur on Freedom of Religion and Belief on the topic of funeral rights in-exceptional circumstances. She made the following observations: ➡️ Report attributes all wrong practices during COVID-19 only to the Global South, turning a blind eye to similar tragic situations in the developed world. ➡️ Fervent advocacy made for rights of terrorists who violate the most sacred human right - the right to life! ➡️ Deeply ironic that a State that did not even accept the bodies of its own soldiers who were killed in combat in 1999 in Kargil, unabashedly speaks with fervor on faith, religious freedom and burial rights. ➡️ Reminded delegate of Pakistan that it was the Indian Army who buried a number of Pakistani soldiers with military honours and in accordance with Islamic rites. ➡️ Advised that Pakistan’s deep obsession with the Indian Union Territory of Jammu & Kashmir should be directed at the developments underway in the parts of Jammu & Kashmir under its illegal occupation, such as Rawalakot. @PMOIndia @MEAIndia @IndianDiplomacy @airnewsalerts @DDNewslive @PIB_India @UN — India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) October 22, 2026

पाकिस्तान को जमकर लताड़ा

भाविका ने आगे कहा, ये बड़ी विडंबना की बात है कि जो देश 1999 में कारगिल की लड़ाई में मारे गए अपने ही सैनिकों के शवों को स्वीकार करने तक को तैयार नहीं था वो आज आस्था, धार्मिक स्वतंत्रता और दफनाने के अधिकारों पर बड़े जोश के साथ बात कर रहा है. उन्होंने पाकिस्तान के प्रतिनिधि को याद दिलाया कि भारतीय सेना ने ही कई पाकिस्तानी सैनिकों को पूरे सैन्य सम्मान और इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार दफनाया था.

भाविका ने पाकिस्तान को लाह दी कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को लेकर जो उनका गहरा जुनून है, उसे अपने अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के हिस्सों (जैसे रावलकोट) में हो रहे विकास कार्यों की ओर मोड़ना चाहिए.

पाकिस्तान में कई अल्पसंख्यक समुदायों की संख्या घट रही है और उनके अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है. जो देश अपने ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, उसे भारत को उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

ये भी पढ़ें: भारत-चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर टकराव, ITBP डीजी का बड़ा खुलासा