बिहार में राहुल गांधी ने तालाब में की स्विमिंग! यूजर्स बोले- 'डुबो मत देना'; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया के महासागर में अचानक एक ऐसा क्लिप उभरा है जिसने राजनीति और पब्लिक इमेज की दुनिया में तहलका मचा दिया है. देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समर्थकों और कैमरामैन की मौजूदगी में, अचानक किसी तालाब के पानी में उतरकर स्विमिंग करते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद तो पल भर में यह क्लिप वायरल हो गया और यूजर्स के सवालों की बौछार सी लग गई. क्या यह पब्लिक स्टंट है, चुनावी पब्लिकिटी का नया तरकीब है या बस एक सहज क्षण जिसे कैमरे ने पकड़ लिया? जहां एक तरफ कुछ लोग इस स्टंट को मछुआरों के साथ राहुल गांधी का ‘जुड़ाव’ बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आलोचक इसे दिखावटी और ध्यान खींचने वाला तमाशा भी कह रहे हैं.

तालाब में स्विमिंग करते दिखे राहुल गांधी

सोशल मीडिया पर जिस वीडियो की लहर उठी है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि राहुल गांधी तालाब के किनारे मौजूद लोगों के साथ बातचीत के बाद अनायास ही पानी में उतर आते हैं. उनके साथ कई समर्थक और कुछ स्थानीय लोग भी तालाब में मौजूद दिखाई देते हैं, जबकि पास में खड़े कुछ फोटोग्राफर और मोबाइल कैमरे लगातार शूट कर रहे हैं. फुटेज में नेता प्रतिपक्ष की सक्रियता और सहजता तुरंत नजर में आती है, और इसी सहजता ने दर्शकों के बीच मतभेद पैदा कर दिए हैं.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

कुल मिलाकर यह वीडियो सिर्फ एक ‘स्विमिंग मोमेंट’ नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक छवि-निर्माण, मीडिया-प्रबंधन और सार्वजनिक धारणा पर बहस की नई ज्वाला बन गया है. चाहे इसे पब्लिक रिलेशन का मास्टरस्ट्रोक मानो या सिर्फ एक आकस्मिक क्षण, एक बात तय है, सोशल मीडिया के युग में कोई भी इमेज या क्लिप मिनटों में राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन सकता है.

यूजर्स बोले, डुबो मत देना

वीडियो को @_Sweet_Parul_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आप तो तैर लिए लेकिन हमें मत डुबो देना. एक और यूजर ने लिखा....राहुल गांधी इस उम्र में भी काफी एनर्जेटिक हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....14 नवंबर को पता लगा जाएगा कौन तैरकर बाहर निकलता है और किसकी नैया डूबती है.

