चोरी करने के भी अपने उसूल होते हैं. वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि लोग बेईमानी भी बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें एक चोर मंदिर में चोरी करने की नियत से घुसता है और चोरी करने से पहले जो काम वो करता है इंटरनेट उसे देखकर हैरान है. भाई साहब ने चोरी की तो की लेकिन चोरी करने से पहले जिस मूर्ति के आभूषण चुराने थे उसी के पैर छूकर आशीर्वाद ले डाला. अब इंटरनेट पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

चोरी करने से पहले चोर ने लिया भगवान का आशीर्वाद

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है, जहां एक चोर ने चोरी करने के लिए जिस मंदिर को निशाना बनाया उसी चोर ने मंदिर में रखी मूर्ति के पैर छूकर आशीर्वाद ले डाला. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि चोर मंदिर में जब दाखिल होता है तो सबसे पहले वो भगवान की मूर्ति के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और फिर चोरी को अंजाम देता है. उसके साथ उसका एक साथी भी मौजूद है जो वीडियो में भारी भरकम दान पेटी को उठाकर बाहर ले जाता दिखाई दे रहा है.

उन्नाव का बताया जा रहा पूरा मामला

पूरा मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव का बताया जा रहा है जहां जिले के बक्सर स्थित प्रसिद्ध चन्द्रिका देवी मंदिर में हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता की दो संदिग्ध लोग गर्भगृह में घुसे और पहले माता रानी के पैर छुए, फिर माता के आभूषण उतारा और फिर दान पात्र उठाकर बड़े आराम से निकल गए.

यूजर्स बोले, अब पुलिस से मिलेगा आशीर्वाद

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई ने चोरी भी बड़ी ईमानदारी से की है. एक और यूजर ने लिखा...चोरी करने से पहले आशीर्वाद कौन लेता है भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले करो, वहीं से इसे आशीर्वाद मिलेगा.

