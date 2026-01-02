हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
"बन ठन चली देखो ऐ जाती रे" लड़की ने ऑफिस में डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स- वीडियो वायरल

चेहरे पर मुस्कान, हाथों की लचक और कदमों की लय से उसने पूरे ऑफिस का माहौल उत्सव में बदल दिया. हर कोई बस यही कह रहा है  “भई, ऐसे डांस से सोमवार की थकान भी भाग जाएगी."

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 02 Jan 2026 12:19 PM (IST)
सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा वीडियो धमाल मचा रहा है जिसने इंटरनेट यूज़र्स को झूमने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस का है जहां एक लड़की नीली साड़ी पहनकर ‘देखो ऐ जाती रे’ गाने पर इस कदर झूमती नजर आ रही है कि पूरा ऑफिस तालियां और सीटियां बजाने लगता है. उसके डांस में न सिर्फ जोश है बल्कि एक अद्भुत आत्मविश्वास और खूबसूरती भी झलकती है. चेहरे पर मुस्कान, हाथों की लचक और कदमों की लय से उसने पूरे ऑफिस का माहौल उत्सव में बदल दिया. हर कोई बस यही कह रहा है  “भई, ऐसे डांस से सोमवार की थकान भी भाग जाएगी."

दिवाली पार्टी पर ऑफिस में डांस कर लड़की ने मचाया गदर!

वीडियो में दिखाया गया है कि एक ऑफिस में फेस्टिव डेकोरेशन के बीच नीले रंग की साड़ी पहने एक लड़की बॉलीवुड गाने ‘देखो ऐ जाती रे’ पर धमाकेदार डांस करती दिखाई देती है. उसके मूव्स और एक्सप्रेशन इतने शानदार हैं कि वहां मौजूद सभी लोग खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं पाते. कुछ तो मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं, तो कुछ जोश में सीटियां बजा देते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ShiKha Sharma✨ (@sharma__ji_ki_beti)

एनर्जी और ग्रेस देख लोग रह गए हैरान

लड़की का डांस प्रोफेशनल कोरियोग्राफर जैसा तो नहीं है, लेकिन उसकी एनर्जी और ग्रेस ने सबका दिल जीत लिया. ऑफिस में मौजूद लोग पहले उसे देखकर हैरान हुए, लेकिन जैसे ही म्यूजिक बजा और उसने ठुमके लगाए, माहौल में ऐसी रौनक छा गई कि सब मुस्कुराने लगे. उसकी लटके-झटके और एक्सप्रेशन ने सोशल मीडिया पर भी आग लगा दी है.

यह भी पढ़ें: Video: क्या चोर बनेगा रे तू! खिड़की के रास्ते घुस रहा था, तोता ऐसा चिल्लाया, हो गया नौ दो ग्यारह, वीडियो वायरल

यूजर्स ने दांतों तले चबाईं उंगलियां

वीडियो को  sharma__ji_ki_beti नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...शर्मा जी की बेटी तो लाजवाब निकली. एक और यूजर ने लिखा...वाह क्या डांस किया है. दिन बन गया मेरा तो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दीवाली की सबसे लंबी छुट्टी इसे ही मिली है ऐसा लगता है.

यह भी पढ़ें: Video: मुंबई जाना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी! न बोलने पर यूट्यूबर से फ्लाइट में भिड़ गई महिला, देखें वीडियो

Published at : 02 Jan 2026 12:19 PM (IST)
