पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है. देश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, महंगाई आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी है और बड़ी आबादी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है. ऐसे हालात में सत्ता से जुड़े नवाज शरीफ परिवार की शाही शादी ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया है.

नवाज शरीफ के पोते और मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी में हुए भारी खर्च ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस छेड़ दी है. शादी का हर सीन शानो-शौकत, लग्जरी और महंगे ब्रांड्स से भरा हुआ नजर आया, जिसने यह सवाल खड़े कर दिए कि क्या सत्ता में बैठे लोगों को आम जनता की मुश्किलों का कोई अहसास है.

लहंगे को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा

इस शादी में सबसे ज्यादा चर्चा दुल्हन शांजे अली रोहेल के लहंगे को लेकर हुई. उन्होंने मशहूर भारतीय फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी का सिग्नेचर एमराल्ड ग्रीन लहंगा पहना. पारंपरिक कारीगरी और रॉयल लुक वाला यह लहंगा देखते ही देखते विवाद का केंद्र बन गया.

सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जताई

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस बात पर नाराजगी जताई कि पाकिस्तान में भी कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के डिजाइनर मौजूद हैं. इसके बावजूद भारत के डिजाइनर को प्राथमिकता देना मेड इन पाकिस्तान जैसे नारों पर सवाल खड़े करता है. लोग इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला कदम बता रहे हैं.

सिग्नेचर लहंगे की कीमत करोड़ों रुपये

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सब्यसाची के इस सिग्नेचर लहंगे की कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है. ऐसे समय में जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आईएमएफ के सहारे चल रही है और जनता रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है, इस तरह की शाही विलासिता लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी मानी जा रही है.

पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज

पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज पहले भी अपने महंगे लाइफस्टाइल और ब्रांडेड एक्सेसरीज को लेकर आलोचना झेलती रही हैं. अब बहू की शादी से जुड़ा यह विवाद उन्हें एक बार फिर विपक्ष और जनता के निशाने पर ले आया है. सोशल मीडिया पर उनके पुराने भाषण वायरल हो रहे हैं, जिनमें वह सादगी और आम जनता के साथ खड़े होने की बात करती दिखाई देती थीं.

